"Бомбита": дочь Поляковой похвасталась идеальной фигурой в спортзале

Маша Полякова продемонстрировала свое идеальное тело
Дочь Оли Поляковой Маша поделилась на своей страничке в Instagram снимком, который был сделан в спортивном зале. На нем можно увидеть 14-летнюю Машу Полякову, стояющую в планке и демонстрирующую свою идеальную фигуру.
Девочка одета в облегающий спортивный костюм, которые делает ее тело еще стройнее. Маша призналась, что занимается почти каждый день.
"Как часто вы занимаетесь спортом? И приносит ли это вам удовольствие? Лично мне да, а вот в зал я с выходными хожу 6 раз в неделю", - написала дочь Поляковой в своем микроблоге.
Подписчики девочки оценили ее старания и поддержали их.
Скриншот: instagram.com/mashapolyakova
Скриншот: instagram.com/mashapolyakova
Скриншот: instagram.com/mashapolyakova
Судя по всему, большинство положительных комментариев ее фолловеры сейчас оставляют и потому, что ранее Маша подвергалась жесткой критике в сети из-за лишнего веса и ее звездная мама активно защищала дочь, резко отвечая на негативные комментарии интернет-пользователей. Оля Полякова также сама села на жесткую диету, чтобы подать пример дочке. И, судя по снимкам Маши Поляковой в Instagram, у звезды это получилось. Мы видим отличный результат!
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами.
Интересно, что Маша Полякова активно развивает свой блог - так, у девушки уже более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Кроме того, она берет уроки вокала и довольно успешно пробует себя в роли модели. А недавно и младшая сестра Алиса последовала ее примеру - дочери Поляковой приняли участие в модном показе в Киеве и вместе вышли на подиум в блестящих нарядах. Маша также призналась, что очень любит делать себе макияж.