"Бомба!": Регина Тодоренко засветила роскошный бюст в стильном купальнике

Регина Тодоренко не перестает удивлять поклонников энергичностью, трудоспособностью и морем идей, которые старается воплощать в жизнь, превращая в интересные и увлекательные проекты. Молодая мама умудряется успевать все: вести авторские программы, сниматься в рекламе, давать интервью, да еще и планирует запустить несколько свежих проектов. Недавно звезда призналась, что ее пригласили в новое тревел-шоу, правда, Регину одолевают сомнения: с одной стороны она обожает путешествовать, а с другой – маленький сыночек требует внимания и ей не хочется упустить драгоценное время, проведенное рядом с малышом. Кстати, меньше, чем через полгода после родов Регина устроила фотосессию в купальниках в Дубае, ведущая радует фанов пляжными фото и восхищает формами. Так, на новом снимке в Instagram она позирует в слитном купальнике в горох с эффектным декольте.

Ведущая лежит на лужайке, кокетливо приспустив солнечные очки. На ее губах – красная помада, что совершенно не свойственно Регине, а волосы завиты в локоны. Кадр стал частью фотосессии для журнала Ок!

"Ребят, подкиньте тем, которые хотите обсудить. Что вас интересует? Может, устроим онлайн-трансляцию?" - поинтересовалась знаменитость.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники в первую очередь обратили внимание на сочные формы Регины и оставили для нее массу комплиментов.

"Региша, бомба", "Классное фото!", "Красотка", "Клевая фигурка", "Классная, прикольная, смешная, красивая позитивная девочка", "Как всегда неотразима!", "Регина, ты красотка во всех отношениях. Обожаю!", "Регина, вы как всегда прекрасны!", "Шикарна", "Ты крутая", - отмечали комментаторы.

Ранее Регина Тодоренко испугала поклонников своим признанием в чувствах мужу Владу Топалову. Она написала, что любит и ненавидит его одновременно, что натолкнула фанов звезды на мысль – в паре не все гладко.