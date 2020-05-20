Бомба: Наталья Могилевская кружит голову глубиной декольте и пышным бюстом

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица позировала в корсетном наряде

Наталья Могилевская на карантине не баловала поклонников новыми фото, а показывала кадры изличного архива. И вот, она вдруг ошеломила поклонников пикантным фотосетом, надев белый пиджак на голое тело и засветив бюст. Похоже, звезда решила продолжить тему будоражащих и соблазнительных кадров и опубликовала фото из гримерки, на которых позирует в эффектном корсетном наряде.

Певица показала оригинальный образ. На одном из фото она позирует возле трюмо. На столике рядом можно увидеть ворох сценических нарядов для фотосъемки. На Наталье – черный корсет, максимально оголяющий зону декольте, а на плечах красуется необычный бисерный воротник. В качестве аксессуров – браслет с крупными камнями. Она спрятала глаза за солнечными очками, а волосы уложила сзади в красивую прическу, выпустив прядь на лицо.

"Люблю это состояние, когда ты приехал на площадку раньше гримера и все только начинается", - подписала соблазнительные кадры певица.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники оценили смелый образ своей любимицы, правда, решили, что очки лишние и их можно было бы снять.

Наша красуня

Бомба

Краса неймовірна

Вау! Шикарні!

Ти така красуня, посмішка зовсім юна. Очі так горять, вії так тремтять. А сердечко так горить і любов спішить, спішить

Вы красивая!

Шикарная

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская раскрыла детали своей серьезной ссоры с Потапом и рассказала, что ее задело и почему она высказала рэперу все, что о нем думает.

Автор: Аня Бойчук