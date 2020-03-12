Уже такой большой! Эшли Грэм растрогала сеть новым забавным фото 2-месячного сына

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель не устает демонстрировать свои материнские качества

Эшли Грэм стала мамой совсем недавно – 18-го января. С тех пор новости о жизни молодой мамы регулярно поступают в сеть. Причем пышнотелая красотка не старается приукрасить действительность, показывая только милые картинки и трогательные моменты. Она уверена: намного больше пользы будет, если поклонники узнают и о других нюансах ее первого материнства.

Так, 32-летняя модель показала, как изменилось ее тело и как ей пришлось восстанавливаться после родов, как она кормит ребенка грудью в общественных местах, включая такси, и даже продемонстрировала, как меняет памперсы в магазине. За всеми этими заботами Эшли и забыла, как соскучились фолловеры по чему-то "мимимишному".

Сын Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

Несколько часов назад Грэм решила исправить ситуацию. Модель показала новое фото сына в лучших традициях счастливых мамочек. Айзек Менелик Джованни (такое имя дали первенцу родители) лежит на кроватке в забавном костюме, надпись на котором гласит: "Рожден дома". Напомним, Эшли рожала в собственном особняке, в компании мужа и помощницы. Все подробности этого события она сама рассказала в подкасте, который записала вместе с супругом Джастином Эрвином.

Эшли вернулась к тренировкам (фото: instagram.com/ashleygraham)

Фолловеры, которые уже привыкли к бурным обсуждениям в ответ на очередную смелую выходку Эшли, были приятно удивлены и просто засыпали звезду восхищенными комментариями. В первую очередь, поклонники отметили, как вырос малыш.

Ты действительно такая удивительная мама. Я люблю тебя! Я так рад за тебя

Он кажется таким большим!! Отличная работа, мама

Он вырос

Еще одна мама, родная мама, поздравляю тебя с новой красивой душой!

Обожаемый

Комментарии к посту Эшли (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, Эшли старается не зацикливаться только на воспитании ребенка, стараясь уделять время карьере и себе. В сториз активная мамочка показала, что уже вернулась к тренировкам. Она опубликовала целую серию роликов, где показала разные упражнения. А еще добавила трогательное видео с концерта, где рассказала о романтичном факте из истории любви со своим мужем. Так, она написала: "Мы с Джастином влюбились 10 лет назад под песню Christian Scott Litany Against Fear. Что за особенное свидание, мягко говоря".

Эшли призналась мужу в любви (фото: instagram.com/ashleygraham)