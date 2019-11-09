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Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой "ВИА Гры"

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.11.2019 - 20:29
Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой "ВИА Гры"
Alekseev (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Влюбленная пара больше не скрывает своих чувств

Украинский певец Никита Алексеев, который более известен, как Alekseev, и солистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая рассекретили свои чувства и выставили совместные фотографии в своих Instagram-аккаунтах.

Интересно, что артист никогда не показывает поклонникам свою личную жизнь, но тут Alekseev выставил фотографии вместе со своей возлюбленной. Правда он отключил возможность оставлять комментарии под фото.

"Моя звезда", - написал Alekseev и поставил сердечко.

Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;

Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Исходя из отмеченной геолокации, фотографии были сделаны на крыше здания в российском Екатеринбурге. Молодые люди позировали на фоне ночного города и на них была надета темная теплая одежда.

Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;

Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Стоит отметить, что впервые об отношениях пары начали говорить в апреле этого года. Тогда в сети появились фотографии молодых людей, которые были сделаны в Венеции.

В июне звездная пара вместе посетили премию российского телеканала МУЗ-ТВ. Тогда Никита и Ульяна держались за руку, когда проходили по "красной дорожке".

Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;

Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

До этого момента влюбленная пара никак не комментировала свои отношения. При этом пара старалась избегать вопросов журналистов об их личной жизни.

В одном из своих интервью Никита рассказал, что очень серьезно относится к отношениям и не умеет флиртовать. При этом он признался, что ему очень нравится Ульяна, и он любит, как она поет. Но кроме таланта, у нее потрясающая красота.

Больше не скрывают: Alekseev рассекретил роман с солисткой &quot;ВИА Гры&quot;

Alekseev вместе с Ульяной Синецкой (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

Алексееву 26 лет, а его избраннице 23. Примечательно, что и Алексеев, и Синецкая были участниками проекта "Голос". Разница лишь в том, что Ульяна принимала участие в российском шоу, поскольку она из РФ.

Напомним, что "ВИА Гра" объединится в первом легендарном составе ради выступления на "Танцах со звездами".

Ранее сообщалось о том, что бывшая участница группы "ВИА Гра" рассказала, что чуть не лишилась ребенка из-за халатности врачей.

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