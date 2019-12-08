"Больше фигни не будет!" Полякова сделала резкое заявление на шоу "Х-фактор"

Член жюри десятого сезона вокального шоу "Х-фактор" Оля Полякова разозлилась на канал СТБ, за то, что его представители навязали ей песню, которую участница ее команды Анна Иваница спела в прямом эфире.

Во время шоу она призналась, что была против исполнения композиции Мадонны под названием La isla bonita.

"Я была против песни "Бонита". Ее мне навязал канал! Но хочу сказать: больше такой фигни не будет!" - отрезала Полякова.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Другие же члены жюри оценили выступление Иваницы:

"Вы очень старались, — сказал после выступления Анны Андрей Данилко. — Мне кажется, сегодня не ваш день".

"Это был один из лучших номеров, — поддержала Анну Настя Каменских. — Но у тебя такая внешность, что ты можешь на сцене ничего не делать и тебе уже будут аплодировать".

"Печаль и жаль, — прокомментировал Игорь Кондратюк. — Только в месте, где Аня спела на украинском языке, она ожила".

Интересно, что вокалистку команды Оли Поляковой Анну Иваницу называют самой сексуальной участницей сезона. Анна призналась, что ее парень поставил ультиматум: она должна покинуть проект или они расстаются.

Отметим, что во время данного эфира Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе. Сама Каменских появилась перед публикой с огненно-красными волосами и в наряде в тон. А Полякова покоряла зрителей практически "святым" образом.

Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)