Больше, чем друзья? Ирина Шейк показала романтическое фото со своим агентом

Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Они отлично смотрятся!

Ирина Шейк – одна из самых очаровательных женщин в модном бизнесе, которая никогда не остается без мужского внимания. После разрыва отношений с голливудским актером Брэдли Купером в сети то и дело появляются слухи об очередном романе 34-летней красавицы. Один из них, продержавшийся максимально долго – о встречах с бывшим мужем Дженнифер Энистон Джастином Теру. Так, очевидцы рассказывали о тайном свидании парочки и «той самой» пробежавшей между ними искре. Но якобы тогда Ирина не готова была начинать новые отношения, а потому решила отложить этот вопрос.

Ирина и Али (фото: instagram.com/irinashayk)

Позже ей приписывали отношения с креативным директором британского Vogue – Алексом Максуэллом. Также Ирину периодически хотят «выдать» за креативного директора Burberry Рикардо Тиши. Уж больно часто парочка признается друг другу в любви с помощью соцсетей. И хотя о личной жизни дизайнера ничего достоверно не известно, но о романе с Ириной точно речи быть не может из-за ориентации дизайнера. Сама Ирина, известная своей скрытностью, никакую информацию не подтвердила. Впрочем, как и не опровергла.

Ирина и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/irinashayk)

И вот новый «претендент» на сердце красавицы, с которым уже несколько лет Шейк появляется на людях – агент модели Али Кавусси. Масла в огонь подлил тот факт, что Ирина сама выставляет общие фото, причем подписывает их очень неоднозначно. Несколько часов назад в ее микроблоге появилось новое из них. Ирина в компании Али гуляет по Милану, причем пара держится за руки.

На других снимках, сделанных папарацци, он нежно ее обнимает. «Уже скучаю по моей сестренке, Том и Джерри. @alikavoussi Лучшие воспоминания... еще впереди», – написала она. Но вряд ли стоит рассчитывать, что с помощью Али Ирина устроил личную жизнь. Так, Кавусси является открытым геем и встречается с парнем по имени Терик.

Ирина пока одна (фото: ​​​​​​​instagram.com/irinashayk)

На прогулку Ирина отправилась в необычном "мультяшном" образе: расклешенных брюках с цветным принтом от Etro, сером свитере с изображением мышонка Джерри из известного мультфильма от того же бренда. Дополнила лук маленькая сумка из капсульной коллекции Etro, созданная в сотрудничестве со студией Warner Brothers.