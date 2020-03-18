Большая опасность: Вера Брежнева в маске призналась, как рисковала здоровьем во время карантина

Вера Брежнева — точно из самых смелых звезд! Украинская певица, несмотря на запреты и десятки рекомендаций, продолжает работать даже во время карантина из-за распространения коронавируса. Пока многие звезды шоу-бизнеса спешат отсидеться дома, Вера… совершает перелеты. И не один, а десятки! Таким признанием певица поделилась на своей instagram-страничке, опубликовав более, чем красноречивое фото в маске. При этом поклонники певицы (а это более 11,5 млн подписчиков) уже успели выразить беспокойство. И буквально требуют, чтобы Вера перестала так сильно рисковать здоровьем.

Так, 38-летняя экс-солистка ВИА Гры опубликовала фото своего отражения в зеркале. Судя по всему, снимок был сделан в каком-нибудь аэропорту. Так как именно об этом пост певицы.

Исполнительница позирует в удобной для перелетов спортивной одежде — растянутые штаны, свитшот с капюшоном, выглядывающая футболка. Лицо певицы прикрывает, пожалуй, самый популярный аксессуар этого сезона — защитная маска. Кстати, даже маску Вера подобрала под тон своего аутфита — оливкового оттенка. Волос певица распустила. Однако даже за маской, по взгляду Брежневой можно понять, как сильно она устала. У исполнительницы и правда изможденный вид. И не удивительно! В конце концов Вера совершила в марте 10 перелетов!

“Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками”, — сообщает Вера и обращается к подписчикам.

Вера Брежнева в маске (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый тревожный пост. Некоторые фолловеры были разочарованы:

“10 перелетов??? Простите, но мне кажется, что это безответственность!!! В мире объявлена пандемия, которая коснулась и нашей страны, а вы “все летаете”! Ещё и маски “гламурные” в тон одежде готовите.. простите, но я была более хорошего мнения о вас!”

“Артисты - потенциальные переносчики заразы!!!! Всем носить маску. Перелеты, концерты, гастроли”

“Зато никто наверное в маске не узнавал) хорошо что дома”

“Читаю комментарии и удивляюсь, насколько всё-таки далеко зашла это( А если вчитываться в статистику, то скорее всего в ближайшем будущем у каждого из нас будет знакомый который через это пройдёт. Всем здоровья”

“Дорогая Вера! Пожелание только одно! Берегите себя и родных, поддерживайте иммунитет: имбирь ,мед, лимоны”

“Самый обычный лайфхак- сидим дома) наслаждаемся семьей! Такого отпуска ещё ни разу в стране не было! А потом все за материнским капиталом через 9 месяцев))”

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

Отметим, что звезды в масках уже успели стать “трендом”. Ранее к ответственности призывали Тина Кароль, модель Белла Хадид. Супермодель Наоми Кэмпбелл и вовсе облачилась в защитный костюм во время перелета.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Даже скандальная Светлана Лобода в Париже примерила маску.

“Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все”, — писала еще 2 марта Лобода.