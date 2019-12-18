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Болею и переживаю: племянница Софии Ротару рассекретила профессию будущего мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.12.2019 - 13:14
Болею и переживаю: племянница Софии Ротару рассекретила профессию будущего мужа
Sonya Kay (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Певица Sonya Kay даже сделала фото в форме любимого

В конце ноября Sonya Kay поразила поклонников очень радостной новостью - украинская певица объявила о помолвке! Исполнительница даже фото с избранником опубликовала, хвастаясь обручальным колечком. Однако лица избранника на снимке не видно. В утренней передаче "Ранок з Україною" племянница Софии Ротару рассказала кто же все-таки стал ее избранником. Однако имя будущего супруга Соня все еще не назвала. И все же стало известно, что он спортсмен, который играет за сборную Украины по хоккею.

"Мы вместе полтора года, но предложение я получила через пять месяцев знакомства. Он спортсмен, играет за сборную Украины по хоккею. Я всегда очень болею и переживаю за него. Кстати, он младше меня! Наверное, это семейное, поскольку мой отец также немного моложе матери. У нас разница в три года, но это вполне нормально. Мы отлично ладим, понимаем друг друга, у нас общие цели и мечты", - поделилась певица

Sonya Kay в программе "Ранок з Україною"

Кроме того, Соня совсем недавно добавила новое фото на своей страничке в сети instagram, где она одета в хоккейную футболку, при этом добавила комментарий:

"А вы любите хоккей так, как люблю его я?"

Болею и переживаю: племянница Софии Ротару рассекретила профессию будущего мужа

Соня Кей в хоккейной форме (фото: instagram.com/sonyakayofficial)

Ранее артистка упоминала, что ее избранник совсем не медийная личность, и что вскоре она сможет поделиться фото и именем жениха.

Напомним, что до этого Sonya Kay выпустила новый клип на песню "Ходимо", где она вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Также напомним, что ранее в єксклюзивном интервью для LITE певица рассказала о встрече и подробностях предложения от избранника. К примеру, певица определилась, что свадьбу сыграет в Киеве.

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