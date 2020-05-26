Боль всей жизни: невеста Виктора Павлика сделала личное признание и пеенесла свадьбу

Фото: Екатерина Репяхова и Виктор Павлик (instagram.com/repyahovakate)

Екатерина Репьяхова назвала новую дату свадьбы с Виктором Павликом

Виктор Павлик и его молодая невеста 25-летняя Екатерина Репяхова должны были расписаться в начале лета (10 июня), но карантин внес свои корективы в их планы. Девушка давно говориила о том, что она подумывает о переносе торжества, ведь ждет гостей и родных из-за границы. Так, на странице в Instagram она призналась, что все же перенесла торжество, а также показала родного человека, с котрым вынуждена быть в долгой разлуке.

Отвечая на вопросы подписчиков, в InstaStories она написала, что теперь свадьба состоится в конце лета.

"Сначала свадьба была запланирована на 10 июня. Теперь перенесли на середину августа", - уточнила она.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Также Екатерина показала фото родного и любимого человека, сопроводив кадр строками из песни своего жениха. Скорее всего, на снимке изображена младшая сестра девушки, ведь позже она опубликовала совместные детские фото.

"Быть в разлуке годами с любимым человеком – боль всей моей жизни. За нее я отдам жизнь и все, что у меня есть, если понадобиться", - подписала она пляжный фото девушки в соломенной шляпе и очках.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее невеста Виктора Павлика Екатерина Репьяхова рассказала, как певец не верил в нее и даже изначально не хотел брать к себе на работу, но девушка набралась опыта и доказала, что справиться с должностью концертного директора. Отказ артиста стал для нее хорошим жизненным уроком, из которого она извлекла пользу. К слову, опыт она приобрела, сотрудничая с известным украинским ведущим и практикующим психологом Дмитрием Карпачевым.

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Автор: Аня Бойчук