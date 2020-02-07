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Богиня троллинга: Леся Никитюк попыталась расплатиться на заправке своей собакой

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 09:56
Богиня троллинга: Леся Никитюк попыталась расплатиться на заправке своей собакой
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая в очередной раз продемонстрировала свое чувство юмора

Леся Никитюк славится своим ярким чувством юмора и любовью к всевозможным шуткам. Популярная телеведущая, которая недавно решила провести виртуальную экскурсию по своему дому и показать его роскошные интерьеры после ремонта, отреагировала на нашумевший скандал с нардепом от "Слуги народа". Напомним, что Евгений Брагар в прямом эфире посоветовал украинской пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить счета за газ.

Никитюк решила по-своему обыграть ситуацию и опубликовала на своей странице в Instagram шутливый видеоролик. В нем Леди Ле пытается расплатиться за товары на заправке с помощью своей собаки Рафика. Ведущая заявила, что это новая платежная система "Pay Пес".

"Сьогодні в Україні офіційно з’явився Pay Пес!!! Тепер ви можете розраховуватись своїми псами не тільки за газ але й на заправках", - иронично прокомментировала видео ведущая.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети оценили чувство юмора Леси и даже назвали ее "богиней троллинга" в комментариях.

  • Ааа Леся - богиня гумору і тролінгу
  • Обожаю
  • Ахах даа собаки всегда выручат
  • Не жалко Рафика отдавать?
  • Что за порода этой кредитной карты)))?
  • Да) нова грошова одиниця ПЕСо
  • Ти як завше в тренді)
  • Леся, это самое смешное из всего, что есть сейчас в сети на это тему)))
  • Pay Пес - это супер!)) Отличный троллинг
  • Таке могла придумати лише Леся
  • Ржуууу
  • Було б дуже смішно, як би не так сумно.
  • Леся, красотка!!!)))

Богиня троллинга: Леся Никитюк попыталась расплатиться на заправке своей собакой

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть фото в монокини на пляже. Поклонники сравнили формы ведущей с фигурой фитнес-модели.

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