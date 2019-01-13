"Богиня": Тина Кароль поразила фанатов глубоким декольте

Тина Кароль (фото: tinakarol.com)

Фолловеры в восторге от того, как выглядит артистка

Известная украинская певица Тина Кароль опубликовала новое изящное фото в Instagram, на котором она показала свою красоту. Фото взбудоражило фанатов и набрало много лайков и комментариев.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кстати, в волосы Тины вплетен бант, который называют главным трендом 2019 года. Многие звезды на "Золотом глобусе" 2019 украсили свой наряд этим аксессуаром.

Пользователи сети оставили множество восторженных комментариев под публикацией певицы.

"Нереально красивая", - пишет kniga.o.lybvi.

"Тинка, поднимать настроение с утра своими фотографиями, ты умеешь", - комментирует фан-клуб tina_forever_in_my_life.

"Ты прекрасна. Настоящая Королева. Убиваешь нас своей красотой", - восхищается oliviya_plum.

"Так нравится этот бантик, не могу", - пишет perechekati.

"Как красиво бант ложится на ключицу", - акцентирует introvertik.

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol)

Кстати, недавно землячка певицы поделилась архивным школьным фото, сделанным в 1996 году, на которым можно увидеть юную Тину, которую тогда еще все называли Таней Либерман.

Недавно сеть была озадачена пародией на певицу, которую сделали юмористы из шоу "Женский квартал".