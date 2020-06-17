Богиня рыбалки: Оля Полякова в микрошортах показала свой впечатляющий улов

Певица побывала на рыбалке за городом
Оля Полякова – личность не просто творческая, а очень разносторонняя. Так, певица обожает готовить, самостоятельно делает сыр, разбила на даче собственный огород и завела коз и организовала настоящее хозяйство, вместе с подписчиками во время карантина активно занималась спортом и танцами в прямом эфире,а теперь еще и запустила фитнес-марафон красоты и стройности, где пообещала делиться проверенными рецептами вкусных и полезных блюд. Как оказалось, это далеко не весь перечень талантов звезды. Оля – прирожденная рабачка, о чем сама написала на странице в Instagram и предоставила доказательства.
Певица сделала целый фотосет на рыбалке и похвасталась уловом – большим карпом, которого звезда держит в руках. Для такого ответственного занятия артистка выбрала удобный лук – ченую футболку, джинсовые микрошорты, бейсболку и удобную стильную обувь.
"Я рыбак от Бога", - призналась певица под фотосетом в карпом. "Оль, какая у тебя длинная удочка", - отметила под снимками Леся Никитюк. "На Королеву ночи любой карась клюнет!" - написал юморист и актер Гарик Бирча.
Оля Полякова с радостью показала свой щедрый улов (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Поклонники восхитились разносторонними талантами Оли, которая открылась для них с новой стороны, а также вычислили место ее отдыха и рыбалки – ресторан "Матрешка" неподалеку от Киева.
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Напомним, что ранее Оля Полякова в белоснежном микробикини рассказала о впечатляющем отдыхе в Одессе.
Автор: Lite