Богиня! Настя Каменских в кроп-топе завела сеть соблазнительным танцем живота

Настя Каменских на карантине отметила свой 33-й день рождения, а на днях еще и первую годовщину свадьбы с Потапом. Пара нежно поздравила друг друга в сети и уже по традиции устроила веселую домашнюю вечеринку в стильных нарядах. К слову, на самоизоляции певица также не забывала о тренировках и с удовольствием демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру. Так, в новом видеоролике в своем Instagram звезда устроила соблазнительные танцы!

Настя в джинсах скинни и белом вязаном кроп-топе исполняет танец живота под знаменитый хит Шакиры, пластично двигая бедрами в такт музыке и играя со своими волосами. Упругому прессу артистки действительно можно только позавидовать!

"Пробуди свою внутреннюю богиню", - призвала поклонниц Каменских.

Фанаты пришли в восторг от фигуры и хореографических способностей певицы и засыпали ее восхищенными отзывами.

Очень пластичная

Какая сильно красивая

Как всегда - отличный танец, Настя такая секси

Обожаю Вас

Ракета

Ты Шакирой хочешь что ли быть?)

Красотка

Круть. Попой двигаешь очень классно. Попа как у Ким

Богиня

Крута мала!

Горяче Настюшкин!!!

Шикарная Вы,Настя!!!

Ой як красивооооо

Хороша чертовка!

Очень ритмично

Хватит худеть,уже лишнее

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал Настю Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной.