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Богиня! Настя Каменских в кроп-топе завела сеть соблазнительным танцем живота

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Певица призвала поклонниц пробудить свою внутреннюю богиню

Настя Каменских на карантине отметила свой 33-й день рождения, а на днях еще и первую годовщину свадьбы с Потапом. Пара нежно поздравила друг друга в сети и уже по традиции устроила веселую домашнюю вечеринку в стильных нарядах. К слову, на самоизоляции певица также не забывала о тренировках и с удовольствием демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру. Так, в новом видеоролике в своем Instagram звезда устроила соблазнительные танцы!

Настя в джинсах скинни и белом вязаном кроп-топе исполняет танец живота под знаменитый хит Шакиры, пластично двигая бедрами в такт музыке и играя со своими волосами. Упругому прессу артистки действительно можно только позавидовать!

"Пробуди свою внутреннюю богиню", - призвала поклонниц Каменских.

Фанаты пришли в восторг от фигуры и хореографических способностей певицы и засыпали ее восхищенными отзывами.

  • Очень пластичная
  • Какая сильно красивая
  • Как всегда - отличный танец, Настя такая секси
  • Обожаю Вас
  • Ракета
  • Ты Шакирой хочешь что ли быть?)
  • Красотка
  • Круть. Попой двигаешь очень классно. Попа как у Ким
  • Богиня
  • Крута мала!
  • Горяче Настюшкин!!!
  • Шикарная Вы,Настя!!!
  • Ой як красивооооо
  • Хороша чертовка!
  • Очень ритмично
  • Хватит худеть,уже лишнее

Скриншот комментариев

Ранее Потап показал Настю Каменских в мини и сравнил с известной культовой женщиной.

Автор: Марина Настевич

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