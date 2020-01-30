"Богиня!" Леся Никитюк сверкнула пышным бюстом в бикини

Телеведущая похвасталась аппетитными формами на отдыхе
Леся Никитюк продолжает наслаждаться пляжным отдыхом в Абу-Даби (ОАЭ). куда отправилась вместе с подругой Лией. Девушки активно загорают, занимаются спортом и весело проводят время, не забывая выкладывать в сеть красочные фото. Впрочем, одним из кадров ведущая просто-таки ошеломила поклонников, ведь на нем она запечатлена с округлившимся "беременным" животиком! Таким образом Леди Ле в очередной раз продемонстрировала свое незаурядное чувство юмора.
А вот свежим кадром Никитюк не на шутку завела пользователей сети - девушка сфотографировала себя на пляже. Кадр вышел по-настоящему жарким, ведь Леся позирует лишь в бикини песочного оттенка, которое выгодно подчеркнуло ее аппетитный бюст. Эффектный пляжный лук завершают яркий макияж и красивые украшения.
В подписи звезда поделилась полезным лайфхаком, как сделать красивое фото себя на пляже.
"Як сфоткати саму себе? Записуйте поки я добра. Виставляєте таймер на фото (10сек) натискаєте пуск і швидко засовуєте телефон в пісок до середини. Фото готове #самафото", - рассказала Никитюк.
Поклонники не смогли пройти мимо горячего кадра и засыпали Лесю восхищенными комплиментами и впечатленными отзывами.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк взбудоражила сеть бесконечными стройными ногами на снимке из спальни.