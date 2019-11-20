В боди и "ошейнике": полуобнаженная Тодоренко рассекретила свои внушительные доходы

Регина Тодоренко плодотворно потрудилась в этом году – с появлением на свет малыша энергичная и целеустремленная ведущая с двойным рвением приступила к работе. Ее старания были с лихвой вознаграждены – проекты Регины были удостоены ряда российских наград, что стало для нее еще большим стимулом идти вперед. Кстати, еще одним приятным сюрпризом для ведущей стало второе место в рейтинге самых богатых блогеров от издания Forbes в России.

По этому поводу Регина написала развернутый пост в instagram и публиковала откровенное фото. На снимке загорелая звезда позирует в одном черном боди и куртке-косухе, из аксессуаров – кожаный чокер-"ошейник".

На снимке без труда можно рассмотреть роскошную грудь и стройные ножки. Кстати, обойти ведущую в списке смогла российская журналистка и тоже успешный блогер Ксения Собчак.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров instagram. На втором месте - я со своими 860 000 $. Ну, что ж, раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация. От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30-ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны в своем сне. Ну, погоди, Forbes. Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками", - написала Регина.

Поклонники успешного блогера подоспели с поздравлениями и не забыли оценить ее пикантный образ.

Ну, это топ

Крутое фото

Красивая девушка. Также очень талантливая. Умничка!

Это очень красивый образ и фотка

Ммм шоу- гелз

Шикарная

Умница

Красивая

Бомба! Регина ты супер!

Какая красотка!

Как приятно смотреть на тебя такую сексуальную

Хорошенькая

Скриншот комментариев

Напомним, что Регина Тодоренко поделилась своими основами стиля и правилами жизни. Она призналась, что с детства верила в себя благодаря маме.