Блондинка в розовом: Ким Кардашьян блеснула аппетитными формами в пикантных нарядах

Ким Кардашьян продолжает удивлять. В этот раз звезда телешоу и бизнесвумен, темные длинные волосы которой – настоящая фишка, предстала в образе блондинки. Она опубликовала серию фото, где позирует в откровенном бикини разных цветов. На одном фото на ней надет ярко-зеленый купальник в пайетках, на втором – такой же, но ярко-розовый. Дополняют наряд яркий макияж, золотистые массивные украшения, а также высокий хвост. Самое главное, что волосы звезды вновь приобрели золотистый оттенок.

Ким в пикантном образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Еще один лук практически полностью повторяет образ Риз Уизерспун из знаменитого фильма «Блондинка в законе». Розовое платье в бельевом стиле с откровенным декольте, белые локоны, распущенные по плечам, розовые солнцезащитные очки и черная сумочка с собачкой – выглядит Ким максимально сексуально и дерзко. Ни дать ни взять Эль Вудс. Также звезда опубликовала ироничный ролик, где представилась данной героиней и рассказала о своем намерении стать адвокатом.

Напомним, Ким некоторое время назад начала активно изучать право, она намерена стать настоящим защитником для несправедливо осужденных людей и даже перестроить судовую систему. В прошлом году звезда часто рассказывала, как много сил и времени она тратит на учебу.

Ким – блондинка в законе (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, на днях Ким решила восстановить справедливость еще в одном деле. Она подала в суд на компанию Handy Ltd., владельца приложения для редактирования фотографий Sweet Cam. Оно было разработано для «нанесения» макияжа онлайн. Звезда обвинила организацию в «несанкционированном использовании и мошеннической коммерческой эксплуатации фотографий».

Ким утверждает, что они незакоо использовали ее снимок, опубликованный ею еще в октябре 2017-го года. Она уверяет, что iHandy использовал ее фотографию для рекламных материалов приложения Sweet Cam. Звезда хочет получить 10 миллионов долларов компенсации, а также добиться, чтобы iHandy не использовали ее фотографии или имя для продвиждения своего приложения.