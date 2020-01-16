Блондинка в латексе: Ким Кардашьян восхитила роскошным телом в пикантном образе

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда примерила новый стиль

Ким Кардашьян относится к тому типу звезд, которые не могут долго находиться в одном образе. 39-летняя красотка только вчера показала новую прическу – шоколадного оттенка каре, уложенное легкими волнами. А сегодня вновь удивила кардинальными переменами – Ким вновь стала блондинкой. Правда, только на время съемок новой рекламной кампании своего бренда KKW Beauty.

Ким рекламрует новую коллекцию теней (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поскольку бизнесвумен рекламирует новые оттенки теней с металлическим эффектом, то примерила соответствующие соблазнительные наряды. Так, звезда соцсетей красуется в блестящем облегающем комбинезоне, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. А также золотистом боди с высоким горлом и вырезами на бедрах, которое дополнили босоножки со шнуровкой. Еще один "горячий" образ сформировали легинсы фиолетового оттенка с переливами, а также бежевый топ. Составляющие всех луков – яркий макияж с использованием уже упомянутых теней, а также длинные белые волосы, распущенные по плечам мягкими волнами.

Ким обожает перемены в стиле (фото: instagram.com/kimkardashian)

В подписи к фото Ким рассказала, какие оттенки макияжа предпочитает в повседневной жизни (персиковые и бронзовые), а также поведала о своих бьюти-"любимчиках". "Как известно, я предпочитаю бронзовые тени – это мой абсолютный фаворит. Я уже несколько месяцев ношу с собой новую палитру теней для век @kkwbeauty Bronze Heaven в косметичке, и это мой мастхэв, особенно когда я путешествую и вынуждена сама делать макияж. Сочетание матового, металлического золотого и коричневого оттенков идеально подходит для повседневного использования, а когда вы хотите выглядеть более эффектно, гладкая формула облегчает нанесение слоев. Я использую совершенно новый карандаш для губ в оттенке "Розовая пыль" и классическую палитру румян Shimmers", – поделилась знаменитая красавица.

Звезда сама рекламрует собственные продукты (фото: instagram.com/kimkardashian)

К слову, сейчас Ким отправилась на отдых – об этом она поведала в последнем посте, опубликовав откровенные фото в купальнике. Так что явно ей есть где применить свои навыки!