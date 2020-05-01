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Блонда с хвостиками: Санта Димопулос растрогала нежным фото с маленькой доченькой

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2020 - 09:49
Блонда с хвостиками: Санта Димопулос растрогала нежным фото с маленькой доченькой
Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица подробно рассказала о питании своей малышки

Санта Димопулос на днях впервые показала лицо своей дочки Софии, которую она родила в Монако. С тех пор певица с удовольствием делится с поклонниками деталями о своей малышке - к примеру, та явно пошла вокальными данными в маму, что доказывает милое видео с голосистой девочкой. А вот внешне она похожа на папу - девочка голубоглазая и светлокожая, в то время как сама Санта смуглая и темноволосая.

Сейчас Софии уже 7,5 месяцев и малышка растет просто очаровательной! Димопулос поделилась нежным и счастливым снимком с доченькой - они запечатлены на улице, при этом артистка подняла ребенка вверх и прижала ее к лицу, счастливо смеясь. У светловолосой малышки завязаны трогательные хвостики на голове, а одета она в светло-зеленый костюмчик.

Санта решила подробно рассказать о питании дочки, признавшись, что ей пришлось перестать кормить ее грудью.

Блонда с хвостиками: Санта Димопулос растрогала нежным фото с маленькой доченькой

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

"Моя булочка любимая. Я очень ответственно подошла к питанию, изучив множество разных мнений (часто противоположных). Конечно, я планировала кормить грудью до года, но не сложилось. Хотя полгода тоже не плохо)

Нам 7.5 месяцев и вот что мы уже едим:
- кабачок;
- цветная капуста;
- брокколи;
- морковка;
- батат, картошка;
- лук порей;
- пастернак;
- печенное яблоко;
- бэби банан;
- каши (гречка, рис, пшеничная, овсяная).

Очень важно качество продуктов и доверие магазину, где вы их покупаете. София у меня светлокожая, поэтому я аккуратно ввожу новые продукты. К 8 буду добавлять перепелиное яйцо. Творог, йогурт к 10. Мясо - когда появятся первые зубки:) Это моё решение и я не претендую на абсолютную достоверность, просто каждая мама делает как считает нужным и это правильно. Но я всегда с интересом выслушаю обоснованное другое мнение) Делитесь своим опытом", - поделилась певица.

Напомним, что Санта также воспитывает 11-летнего сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы. София же она родила нынешнему мужу Игорю Кучеренко.

Подписчики оставили много умиленных комментариев звездной маме и дочке, особенно восхищаясь прической малышки Софии.

  • А хвостики у нас уже какие)
  • Как же малышка на папу похожа! Счастья вам, красавицы!
  • Какая грация
  • Любимые
  • Боже какая блонда
  • Красоточки
  • Идеальный ввод продуктов для малышки! Санта умница!!!
  • Папина доця. Это же надо какая природа удивительная
  • Побольше фото вашей милашки
  • Какая хорошенькая девулечка
  • Ох уже эти ножки со складочками! Булочка сладкая!
  • Ух ты!!!Уже хвостики. Скоро косички пора будет заплетать
  • А прическу уже какую можете делать, супер красотуличка

Блонда с хвостиками: Санта Димопулос растрогала нежным фото с маленькой доченькой

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос похвасталась "вокальными" талантами маленькой дочки Софии.

Маленькая красотка: Санта Димопулос похвасталась "вокальными" талантами маленькой дочки "Очень на папу похожа": Санта Димопулос впервые показала маленькую дочь
Новости Украины дочьСанта Димопулос
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