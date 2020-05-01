Блонда с хвостиками: Санта Димопулос растрогала нежным фото с маленькой доченькой

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Певица подробно рассказала о питании своей малышки

Санта Димопулос на днях впервые показала лицо своей дочки Софии, которую она родила в Монако. С тех пор певица с удовольствием делится с поклонниками деталями о своей малышке - к примеру, та явно пошла вокальными данными в маму, что доказывает милое видео с голосистой девочкой. А вот внешне она похожа на папу - девочка голубоглазая и светлокожая, в то время как сама Санта смуглая и темноволосая.

Сейчас Софии уже 7,5 месяцев и малышка растет просто очаровательной! Димопулос поделилась нежным и счастливым снимком с доченькой - они запечатлены на улице, при этом артистка подняла ребенка вверх и прижала ее к лицу, счастливо смеясь. У светловолосой малышки завязаны трогательные хвостики на голове, а одета она в светло-зеленый костюмчик.

Санта решила подробно рассказать о питании дочки, признавшись, что ей пришлось перестать кормить ее грудью.

Фото: Санта Димопулос с дочкой (instagram.com/santadimopulos)

"Моя булочка любимая. Я очень ответственно подошла к питанию, изучив множество разных мнений (часто противоположных). Конечно, я планировала кормить грудью до года, но не сложилось. Хотя полгода тоже не плохо)

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Нам 7.5 месяцев и вот что мы уже едим:

- кабачок;

- цветная капуста;

- брокколи;

- морковка;

- батат, картошка;

- лук порей;

- пастернак;

- печенное яблоко;

- бэби банан;

- каши (гречка, рис, пшеничная, овсяная).

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Очень важно качество продуктов и доверие магазину, где вы их покупаете. София у меня светлокожая, поэтому я аккуратно ввожу новые продукты. К 8 буду добавлять перепелиное яйцо. Творог, йогурт к 10. Мясо - когда появятся первые зубки:) Это моё решение и я не претендую на абсолютную достоверность, просто каждая мама делает как считает нужным и это правильно. Но я всегда с интересом выслушаю обоснованное другое мнение) Делитесь своим опытом", - поделилась певица.

Напомним, что Санта также воспитывает 11-летнего сына Даниэля от шоумена Андрея Джеджулы. София же она родила нынешнему мужу Игорю Кучеренко.

Подписчики оставили много умиленных комментариев звездной маме и дочке, особенно восхищаясь прической малышки Софии.

А хвостики у нас уже какие)

Как же малышка на папу похожа! Счастья вам, красавицы!

Какая грация

Любимые

Боже какая блонда

Красоточки

Идеальный ввод продуктов для малышки! Санта умница!!!

Папина доця. Это же надо какая природа удивительная

Побольше фото вашей милашки

Какая хорошенькая девулечка

Ох уже эти ножки со складочками! Булочка сладкая!

Ух ты!!!Уже хвостики. Скоро косички пора будет заплетать

А прическу уже какую можете делать, супер красотуличка

Скриншот комментариев (instagram.com/santadimopulos)

Напомним, Санта Димопулос похвасталась "вокальными" талантами маленькой дочки Софии.