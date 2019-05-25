Яблоко от яблони: Елена Кравец показала повзрослевшую красавицу-дочь

Старшая дочь актрисы стала моделью для украинского бренда одежды
Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец не так давно впервые показала лица своих младших детей - двойняшек Кати и Вани, которым скоро будет три года. При этом старшая дочь актрисы Маша в свои 16 лет уже живет отдельно от нее, с подругой. Девочка очень самостоятельная и растет настоящей красавицей.
На своей странице в Instagram Кравец похвасталась, что ее дочка стала моделью для украинского бренда одежды Марины Лирник и опубликовала фото юной красотки в стильном наряде. На снимке Маша позирует в белом льняном костюме - шортах и рубашке.
"Моя @ma_kravets для моей @lirnik_shmirnik в льняном костюме. Моя любовь", подписала публикацию Елена.
Фото: Елена Кравец показала 16-летнюю дочь Марию (instagram.com/lennykravets)
Подписчики звездной мамы оставили много умиленных комментариев, отметив, что девочка очень на нее похожа и к тому же настоящая красавица.
Напомним, актриса "Квартал 95" Елена Кравец покорила фанов фото в купальнике.
Ранее Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.
Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.