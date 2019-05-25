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Яблоко от яблони: Елена Кравец показала повзрослевшую красавицу-дочь


Старшая дочь актрисы стала моделью для украинского бренда одежды

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец не так давно впервые показала лица своих младших детей - двойняшек Кати и Вани, которым скоро будет три года. При этом старшая дочь актрисы Маша в свои 16 лет уже живет отдельно от нее, с подругой. Девочка очень самостоятельная и растет настоящей красавицей.

На своей странице в Instagram Кравец похвасталась, что ее дочка стала моделью для украинского бренда одежды Марины Лирник и опубликовала фото юной красотки в стильном наряде. На снимке Маша позирует в белом льняном костюме - шортах и рубашке. 

"Моя @ma_kravets для моей @lirnik_shmirnik в льняном костюме. Моя любовь",  подписала публикацию Елена.

Фото: Елена Кравец показала 16-летнюю дочь Марию (instagram.com/lennykravets)

Подписчики звездной мамы оставили много умиленных комментариев, отметив, что девочка очень на нее похожа и к тому же настоящая красавица.

  • "Очень красивая у вас дочь Леночка!!!"
  • "На мамулю то як схожа))"
  • "Красавица Машка"
  • "Какая же она у Вас красивая, просто не оторвать глаз"
  • "Яблоко от яблони! Прелесть"
  • "Когда уже собиралась идти спать, но... Сложно уснуть с тахикардией. Машуля - солнышко"
  • "Красавица, мамина копия)) любусь вами обоими!!!"
  • "Когда она успела так вырасти. Красотка!"
  • "Очень на Вас похожа. Красавица"
  • "Красотка невероятная)"
  • "Да, как же быстро растут дети!"
  • "Ого!!! Як схожа на Вас"
  • "Красавица-доченька выросла, Леночка!"

Напомним, актриса "Квартал 95" Елена Кравец покорила фанов фото в купальнике.

Ранее Елена Кравец объяснила, почему ее дочь-подросток Маша живет отдельно.

Кстати, 16-летняя дочь Елены Кравец похвасталась отдыхом в Вене.

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