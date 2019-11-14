Мне близка эта идея: Джамала записала официальный саудтрек к фильму "Цена правды"

"Меня поразила история, которая стала основой для фильма. События ленты разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе к мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством", - комментирует певица Джамала.

"Мы благодарны, что к работе над таким важным фильмом, как "Цена правды", Джамала присоединилась. Песня, которую Джамала написала, вызывает невероятно сильные эмоции, и полностью соответствует сенсам и посилам истории фильма. Премьера песни и музыкального видео состоится в ближайшее время, и мы надеемся, что наша совместная работа найдет у аудитории отклик и поможет глубже почувствовать ту историю, которую рассказывает Агнешка Холланд в своем фильме", - отмечает продюсер ленты Егор Олесов.

Презентация клипа в скором времени.

Напомним, что фильм украинским зрителям и представителям средств массовой информации лично представит режиссер Агнешка Голланд. 27 ноября состоится пресс-конференция и допремьерный показ ленты, аккредитоваться на которые можно по ссылке, а 28 ноября Агнешка станет почетной гостьей на фестивале "Новое британского кино", где фильм-открытие "Цена правды" будет показан на языке оригинала.

Официальный трейлер фильма "Цена правды" Премьера 28 ноября 2019

Справка. В 1933 году вельский репортер Гарет Джонс ищет свою следующую большую историю. Последние новости приводят его в Москву, где он знакомится с журналисткой Адой Брукс. Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла.

Режиссер: Агнешка Голланд

Автор сценария: Андреа Халупа

Продюсер: Клаудия Смея, Станислав Дзідзіч, Егор Олесов, Ангус Ламонт, Андреа Халупа

В ролях: Джеймс Нортон, Ванесса Кирби, Питер Сарсгаард, Джозеф Моул, Кеннет Кренем, Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк, Анастасия Чалая, Алина Ковальская и другие

Премьера фильма в Украине - 28 ноября 2019 года

Дистрибутор - MMD RU и FILM.UA Distribution.

Фильм "Цена правды" совместного производства Польши (Film Produkcja при поддержке Polish Film Institute), Украины (Kinorob при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино) и Великобритании (Jones Boy Film). Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии.

Промо-кампания фильма в Украине базируется на масштабном социально-просветительском проекте компании FILM.RU Group при поддержке генерального медиапартнера канала "Украина", целью которого является популяризация персоны Гарета Джонса в Украине и мире, и сохранение памяти о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов.