После блинчиков: Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия похвасталась цветущими кустами сирени

Лилия Ребрик проводит время на домашней изоляции в загородном доме с мужем и дочками. При этом время от времени украинской телеведущей необходимо приехать на студию — Лилия является ведущей утренней программы “Ранок з Україною”. И все же в период карантина Ребрик большую часть времени проводит в изоляции с родными. Чтобы самой не заскучать и напоминать о себе фолловерам, телеведущая часто выходит с ними на связь на своей instagram-страничке. Ведущая теперь может больше времени посвящать не только самым близким, но и готовке, дому, спорту и т.д. На днях теледива похвасталась душистыми обновлениями своего двора.

Ранее Лилия отмечала, что из-за нехватки времени у нее никак не доходили руки до любимого занятия. Выяснилось, что телеведущая всегда хотела облагородить территорию вокруг загородного дома — посадить деревья, разбить огород. На карантине времени на это вдоволь. Буквально пару недель назад телеведущая показывала саженцы кустов сирени. А теперь показала их новую жизнь у себя во дворе.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала атмосферное видео. Ведущая провела мини-экскурсию по территории своего дома и показала, что недавно высаженные кусты сирени, а также магнолия принялись цвести. По словам ведущей, она всегда мечтала, чтобы гостей ее дома встречал аромат и цвет сирени.

Также на загородной территории Ребрик появился большой батут для дочек. На видео самая младшенькая Полина как раз играет на батуте. Кстати, 30 апреля девочке исполнится 2 года. А вот 7-летняя Диана решила зачитать стих у цветущей вишни, что счастливая мама также поспешила запечатлеть на камеру. Соответствующее видео появилось на youtube-канале “Glam Wish”.

В разделе сториз Ребрик также показала “гибкое” фото. Ведущая отметила, что вновь приготовила себе и детям любимые оладьи. А это значит, что нужно как-то избавляться от лишний калорий.

На помощь к 38-летней Ребрик пришли навыки из прошлого. Лилия — мастер спорта по художественной гимнастике. Возле березы теледива похвасталась идеальной растяжкой.

“После блинчиков — наказание. 5 минут”, — с юмором уточнила Ребрик.

Стройная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Ребрик — Диана (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала воздушным образом в "платье-лилии".