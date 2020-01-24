Блаженно наивен: Брэд Питт загадочно ответил на слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Поклонники пары Брэд Питт и Дженнифер Энистон все еще “сходят с ума” после их совместных нашумевших фото, сделанных во время церемонии SAG Awards 2020 - премия Гильдии киноактеров (19 января, Лос-Анджелес). Тогда экс-супруги попали в объективы фотографов во время милого общения. Брэд и Дженнифер встретились за кулисами премии, они поприветствовали друг друга и обнялись. А Питт даже задержал руку Энистон, когда она уходила. Во всех этих жестах поклонники пары и даже эксперты по невербальным коммуникациям усмотрели положительный знак о “воссоединении” голливудской пары. Журналистам издания Entertainment Tonight удалось выяснить, что по поводу всех этих слухов думает сам Брэд Питт.

Во время кинофестиваля в Санта-Барбаре (штат Калифорния) Пит был удостоен награды Maltin Modern Master Award за многолетний вклад в кино. Когда журналист его спросил, что для Питта значит эта награда, актер с юмором ответил: “Во-первых, это значит, что я стар. Во-вторых, мне приятно”.

Тогда журналист решил воспользоваться хорошим расположением Брэда и спросил у него напрямую о возможном романе с Энистон, о котором в СМИ говорят уже больше полугода.

“Ничего об этом не знаю. Я блаженно наивен и собираюсь остаться таким и дальше”, - загадочно ответил 56-летний актер.

Также Питт отметил, что не читает новости о своей личной жизни.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон на SAG Awards 2020 (фото: instagram.com/sagawards)

Тем временем, источник Entertainment Tonight отмечает, что Питт лукавит. И на самом деле они с Джен “наслаждаются игрой с прессой”. Также парочка посмеялась над реакцией СМИ и общественности по поводу их более чем теплой встречи на SAG Awards 2020.

Отмечается, что Энистон стала избегать встреч с Питтом после их расставания в 2005 году. Хотя они смогли сохранить хорошие отношения друг к другу.

“Они виделись, но крайне редко. А иногда даже случайно. Джен часто попадает в объектив папарацци, поэтому она старалась избегать Брэда. Хотя она всегда обожала его, она никогда не хотела, чтобы начались какие-либо слухи”, - говоит источник.

“Она не понимала, насколько огромной будет реакция общественности на них, - добавил инсайдер о недавней встрече Энистон и Питта. - Они оба смеялись над этим”.

В то время как некоторые фанаты когда-то любящей друг друга пары надеются, что они снова будут вместе, второй источник сообщил Entertainment Tonight, что это “не более чем забавные встречи”.

“Брэд и Джен выглядят искренне счастливыми. Они определенно работали над своей дружбой, поскольку их встречи очень искренние”, - добавил источник.

Все изменилось, когда Брэд Питт искренне извинился перед Энистон за то, что причинил ей боль, когда ушел от нее к Анджелине Джоли.

“Он извинился перед ней за многие вещи. Брэд чувствовал, что некоторые проблемы в их с Джен отношениях возникли из-за него. Он действительно взял на себя ответственность за свои ошибки, и это изменило их отношения друг к другу. Они живут дальше”.

Напомним, ранее Дженнифер Энистон призналась, кто именно принудил ее обзавестись Instagram-страничкой.