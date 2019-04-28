Битва яиц: Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире

Леся Никитюк, которая ранее освятила паски в церкви и рассмешила своих поклонников забавным видео, как ее обильно окропили святой водой, продолжила серию Пасхальных свершений и похвасталась непобедимыми крашенками. Популярная телеведущая опубликовала в Instagram фото с отдыха на природе под Киевом.

На снимке Леся со счастливой улыбкой возле ставка на территории загородного комплекса смотрит в небо мечтательным взглядом.

"Так выглядит победитель Пасхального турнира "Битва яиц", - подписала телеведущая фото.

Также Никитюк, известная своей необычайной харизме, отметила, что в этом состязании она набрала больше всего голосов.

"Подозреваю что выиграла... потому что за меня проголосовали люди", - добавила Леся.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях к ее сообщению пользователи сети восхищаются ее внешнему виду, обворожительной улыбкой и "бойцовской" хваткой в любых обстоятельствах.

Леся - победитель по жизни!

Леся Ивановна после святой водички расцвела еще больше! Христос воскрес! Мира, счастья, любви и каждый день вдохновения для всех дел!

Леся! Боже, как хорошо у тебя там!

А улыбка - как солнышко!

Как моя бабушка говорит: лучшая;

Да, мне нравится! Поздравляю с Пасхой!

Красотище!

Очень достойная фотография

Леся, ты бомба!

Победитель орошенных! С Воскресением Господним!

Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.

Также мы писали о том, что Леся Никитюк похвасталась шикарным завтраком в Барселоне, показав изысканные блюда.