Битва яиц: Никитюк похвасталась победой в Пасхальном турнире

Леся Никитюк отпраздновала Пасху и добыла очередной "титул"
Леся Никитюк, которая ранее освятила паски в церкви и рассмешила своих поклонников забавным видео, как ее обильно окропили святой водой, продолжила серию Пасхальных свершений и похвасталась непобедимыми крашенками. Популярная телеведущая опубликовала в Instagram фото с отдыха на природе под Киевом.
На снимке Леся со счастливой улыбкой возле ставка на территории загородного комплекса смотрит в небо мечтательным взглядом.
"Так выглядит победитель Пасхального турнира "Битва яиц", - подписала телеведущая фото.
Также Никитюк, известная своей необычайной харизме, отметила, что в этом состязании она набрала больше всего голосов.
"Подозреваю что выиграла... потому что за меня проголосовали люди", - добавила Леся.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
В комментариях к ее сообщению пользователи сети восхищаются ее внешнему виду, обворожительной улыбкой и "бойцовской" хваткой в любых обстоятельствах.
Как сообщалось ранее, недавно Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.
Также мы писали о том, что Леся Никитюк похвасталась шикарным завтраком в Барселоне, показав изысканные блюда.