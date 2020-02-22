Билык, Полякова, Зибров и другие звезды рассказали о мистике и знаках в своей жизни

Нередко артисты спотыкаются на сцене или разбивают свои награды, а некоторые становятся свидетелями и вовсе мистических явлений. В эфире программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, селебритиз рассказали, в какие знаки судьбы верят, а экстрасенс объяснила их значение.

Особенно бдительными нужно быть к знакам, которые предупреждают о чем-то плохом. На грандиозной вечеринке «Зіркового шляху» – «Ніч Химер» Оля Полякова получает награду «І знову королева ночі», благодарит и спускается со сцены, чтобы поделиться впечатлениями. И вдруг происходит непредвиденное – награда разбивается.

«Это плохая примета. Я теперь больше не королева, какой ужас. Была королевой шоу-бизнеса всего 5 минут, а хотела быть целый год», – жаловалась тогда Оля.

Экстрасенс подтверждает догадки – это действительно плохой знак: «Он предупреждает Ольгу, что не время почивать на лаврах, что на звездный небосклон сходит новая звезда. И Ольге надо еще долго упражняться для того, чтобы удержать тот статус и то звание, которое она имеет. Очень плохой знак, но не приговор», – говорит экстрасенс Ольга Янковская.

Оля Полякова с разбитой наградой «Зіркового шляху» (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нередко артисты спотыкаются на сцене, красной дорожке или важных мероприятиях. Так было и с Настей Каменских. Экстрасенс объясняет – это все зависть. И не удивительно, потому что успеху и красоте звезды завидуют миллионы. Однако кто именно посмотрел на певицу злым взглядом – мы уже не узнаем. Но Ольга Янковская уверяет: Насте нечего бояться – она ​​имеет сильную защиту: «Звезды немного отличаются от обычных людей, так как имеют свой собственный эгрегор. Это как энергетический шар, который наращивается благодаря поклонникам».

Ирина Билык и Дима Коляденко (фото: instagram.com/dima_kolyadenko)

Шоумен Дмитрий Коляденко очень осторожно относится к аквариумным рыбкам, поскольку именно они предупредили его о драматическом разрыве с Ириной Билык.

«Как-то на Новый год я подарил ей 19 рыбок, закрыл глаза, это было в новой квартире. И когда ее туда завел, был шок – все 19 рыбок сдохли, лежали пузом к небу. Я подумал, что это плохой знак. И кстати, через месяц мы расстались. Это был такой намек – Коляденко, вы поссоритесь, ты разрушишь ей квартиру, разобьешь все вещи, разрежешь все картины, и тебя выгонят вон. Так и произошло», – признался Дмитрий Коляденко в интервью программе «Зірковий шлях».

Часто звезды придают значение знакам, которые случаются после смерти их родных или друзей. Певица Ирина Билык вспоминает, как во время похорон ее отца случилось нечто мистическое.

«Он у меня авиатор. И когда опускали гроб, то буквально в эту секунду очень низко над ним пролетел самолет, – рассказывает певица. – Все так загудело вокруг, я даже испугалась, это было как-то мистически. Все сказали, что дядя Коля улетел».

Ирина Билык (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Ольга Янковская убеждает: пугаться этого знака не следует. Наоборот – он очень хороший: это был символ уважения за достойно прожитую жизнь.

Достойно прожил свою жизнь и друг Ирины Билык – певец и продюсер Андрей Кузьменко, который погиб в автокатастрофе 5 лет назад. Даже после смерти он продолжал слать странные знаки.

«Многие люди долгое время говорили, что Андрей еще присутствовал на земле, рассказывали мистические истории о его уходе. Даже после 40 дней всем казалось, что он будоражил нервы», – говорит Ирина Билык.

Кузьма Скрябин (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко подтверждает слова артистки. «Не то слово, мистика. Когда отпевали Андрея на 9 дней, вся аппаратура в церкви отказывала, трещала. Ну там страшное просто. Мало того, мне обокрали машину, разбили стекло. Во Львове он просто не отпускал меня. Я был там, пока не пошел на могилу и не сказал: «Андрей, хватит прикалываться. Отпусти меня домой. Все, давай заканчивай это». Он не отпускал, вытворял чудеса просто», – вспомнил Бебешко в интервью каналу «Украина».

Экстрасенс говорит – когда человек настолько внезапно теряет свое физическое тело, душа не понимает, в каком мире она находится – в том, или в этом.

«Кузьма не понял, что он умер, и продолжал жить земной жизнью. Он не хотел никого напугать или кому-то навредить. Он просто подавал знаки: я жив, я здесь, я еще не все сказал. Поэтому его друзья и коллеги чувствовали буквально физическое присутствие Кузьмы в их жизни», – объясняет Ольга Янковская.

Знаки Владимир Бебешко видит и в творчестве Кузьмы. Он убежден, что молоковоз в клипе Андрея на песню «Моя країна» появился не случайно. Ведь именно из-за столкновения с ним произошло смертельное ДТП, в котором погиб Кузьма. К тому же, знаковой была и дата его смерти. По странному стечению его сердце остановилось в день рождения Андрея Подлужного – автора хитов «Спи собі сама» и «Мовчати». С ним у Андрея были очень напряженные отношения, особенно в последние годы жизни. И когда Подлужный узнал, что Кузьма погиб в день его рождения, то был просто шокирован.

«Мы с тех пор, как поссорились, когда были совместные концерты, даже случайно не виделись. Для меня это очень странная вещь. На самом деле люди, которые занимаются эзотерикой, знают объяснения этим вещам», – прокомментировал в эфире канала «Украина» Андрей Подлужный.

Павел Зибров с женой Мариной и дочкой Дианой (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Знаки могут предвещать звездам и что-то хорошее, подарить шанс, который может кардинально изменить вашу жизнь. Певец Павел Зибров рассказал, что Марина долгое время после свадьбы не могла забеременеть.

«Не получалось у нас как-то. У нас первый срыв был, плод не держался, к сожалению. И мы были очень расстроены. Это трагедия, когда ты ждешь, тем более ты уже достаточно взрослый, тебе уже не 18, не 20, понимаешь, что с каждым годом это все сложнее и сложнее», – поделился откровением певец в интервью «Зірковому шляху».

Но после того, как супруги обратились к целителю, женщине все же удалось забеременеть. И о том, что в семье скоро появится Диана, пара догадалась, когда под их крышей птицы свили гнездо. «Это называется благая весть, – говорит Зибров. – Голуби свили, они у нас действительно свили гнездо. И мы поняли, что нам надо ждать появления ребенка».

Экстрасенс заявляет: когда птицы свивают гнездышко у крыши, это всегда очень хороший знак – или к рождению детей, или к свадьбе, семейному счастью и благополучию.