Билли Айлиш разделась на концерте в Майами против травли в сети (видео)

Билли Айлиш (фото: instagram.com/billieeilish)

Билли также обратилась к поклонникам во всем мире

Билли Айлиш за год успела стать самой популярной молодой артисткой в мире. Во время прошедшей церемонии музыкальной премии Грэмми-2020 Билли стала рекордсменкой по числу номинаций. Ее хит “Bad Guy” стала песней года. Также она забрала статуэтки в номинации “лучший альбом года” и “лучший новый исполнитель”. Успех 18-летней американки можно без преувеличения назвать взрывным. Помимо “нуарности” своих песен Билли также выделяется узнаваемым стилем. Девушка предпочитает образы “пацанки”. Она носит очень объемные вещи, которые абсолютно скрывают ее фигуру. Однако на днях многомиллионная армия поклонников Айлиш во всем мире смогла заполучить “горячие” кадры полуголой Билли.

Так, в Майами стартовал новый тур Билли Айлиш. Концерт запомнился не только ярким выступлением, но и мощным призывом Билли. Певица более чем красноречиво выступила против бодишейминга — дискриминации людей, основанной на том, как выглядит их фигура.

Ближе к концу концерта на большом экране появилось двухминутное видео. На нем поклонники могли наблюдать, как Билли медленно снимает с себя одежду. А затем погружается в черную, похожую на смолу, жидкость. Во время трансляции ролика Айлиш произнесла важный монолог: “Если я одеваюсь так, как мне удобно, то я “не женщина”. Если я снимаю с себя слои одежды, то я “шлюха”.

Позже ролик с концерта появился в Твиттере одного из поклонников Билли.

Также певица мощно высказалась против предрассудков современного мира, которые основаны на размере одежды. Не сложно догадаться, что таким образом Билли обратилась к своим хейтерам. Которые то и дело травят исполнительницу за ее любовь к оверсайзу.

“Мы решаем, кто они. Мы решаем, что они из себя представляют. Ношу я больше или меньше — кто решает, что это определяет меня?” — обращается к хейтерам Айлиш.

Фото: instagram.com/billieeilish

При этом во время концерта Айлиш выступала в привычной для себя мешковатой одежде.

“Вы хотите, чтобы я была меньше? Слабее? Мягче? Выше? Хотите, чтобы я была тихой? Мои плечи провоцируют вас? А моя грудь? Живот? Бедра? Тело, в котором я родилась, — не то, чего вы хотели? Если я ношу то, в чем мне комфортно, то я не женщина”, — высказалась Билли.

Певица призвала перестать делать выводы о человеке, опираясь исключительно на его одежда. Также Билли призналась, что постоянно подвергается бодишеймингу в сети. И это при том, что артистка никогда и не публикует снимки, на которых можно хоть как-то рассмотреть ее фигуру.

Кстати, свою любовь к объемным вещам Билли уже объясняла в мае 2019 года, когда снялась для рекламы Calvin Klein.

“Не хочу, чтобы обо мне знали все. Никто не будет выражать свое мнение о моей фигуре, поскольку никто ничего не видел. Никто не скажет: “она тощая” или “она толстая”, “у нее большой зад” или “у нее маленький зад”, — объясняет Айлиш.