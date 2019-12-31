В бикини и объятиях любимого: Алессандра Амброссио показала жаркие кадры с отдыха

Алессандра Амбросио даже в новогоднюю ночь продолжает соблазнять своими роскошными фото в откровенных купальниках. 38-летняя супермодель сейчас вместе с детьми и любимым мужчиной отдыхает на жарких пляжах Бразилии. А потому контент на ее странице в Instagram получается не менее жарким.

Алессандра и Николо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Супермодель показала фото с отдыха. В роскошном купальнике в розово-голубых тонах Алессандра позирует с дочерью и своим бойфрендом – Николо Одди. Из аксессуаров к купальнику модель выбрала ожерелье с подвесками в морском стиле.

Алессандра с дочерью (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

С дочерью по имени Аня Луиза супермодель и экс-ангел Victoria’s Secret выбрали наряды в одном стиле. В купальниках перекликающихся розово-голубых приглушенных тонов они смотрятся невероятно гармонично. А с женихом Алессандра выбрала для фото-образов одинаковые солнечные очки и экзотичные коктейли. Сын модели Ноа, который также отдыхает вместе со всей семьей, в этот раз остался за кадром. Видимо, именно он автор большинства снимков.

Фото с пляжного отдыха Алессандры в полном размере смотрите здесь

Напомним, что с итальянским предпринимателем и основателем бренда Alanui 38-летняя модель начала встречаться чуть больше года назад. Кстати, через непродолжительное время после разрыва с Джейми Мазуром, с которым в отношениях была около 13 лет. Алессандра и Николо сначала старались не афишировать свои отношения. Но вскоре, когда об их романе стало известно, перестали скрывать чувства, буквально засыпав сеть признаниями в любви друг другу.

Модель с сыном (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Они часто путешествуют вместе. Также парень знаменитой модели сопровождает ее в робочих поездках. А сейчас все предновогодние дни запечатленное на фото трио проводит в городе Флорианополис, одном из известных бразильских курортов. Можно сказать, модель встречает Новый год на родине.