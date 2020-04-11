Безупречно хороша: Екатерина Кухар заворожила роскошным образом в корсетном платье

Екатерина Кухар и Александр Стоянов провели первые две недели карантина только вдвоем, так как звездная пара прилетела из Таиланда - из-за эпидемии коронавируса им пришлось прервать романтический отпуск и спешно возвращаться в Украину. Сейчас они воссоединились с сыном и дочкой и с удовольствием проводят с ними время, а также помогают им делать уроки и мотивируют на хорошую учебу. Кроме того, балерина делится красочными воспоминаниями о коротком, но ярком отпуске и эффектными кадрами из фотосессий.

Так, танцовщица заворожила поклонников новым снимком, на котором запечатлена в роскошном образе. Екатерина позирует в корсетном платье в пол с корсетом и пышным подолом, а также полупрозрачной накидке в тон наряду. Она сложила руки на животе и задумчиво смотрит вниз, восхищая красотой и женственностью.

"Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах..." - подписала впечатляющее фото Кухар.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Поклонники балерины пришли в восторг от такого образа своей любимицы и засыпали ее комплиментами.

Как всегда, Катенька-божественно и безупречно хороша (а про планы права, я уже давно не планирую,а действую по обстоятельствам. Главное,это делать оперативно) Бог в помощь

Это не платье, а эстетической оргазм

Необыкновенная женщина

Чарівний образ

Женственно и красиво

Такая принцесска

згідна з дописом

Шедевральный наряд!

Актуально, особенно сейчас

Королева

Ты сама как богиня

Катенька вы прекрасны всегда,восхищаюсь вами

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Ранее Екатерина Кухар поделилась важным советом для укрепления отношений в паре.