Безупречна: Барбара Палвин блистает в изысканном вечернем образе и с ярким макияжем

Барбара Палвин – одна из самых востребованных моделей в мире, которая успела подписать выгодные контракты со многими известными брендами. Один из них – Armani, лицом косметической линии котрого она является уже давно. Периодически девушка выставляет яркие образы, созданные с помощью косметических продуктов марки, которые вызывают бурный восторг у подписчиков «ангела» Victoria's Secret. Подобный пост она сделала и несколько часов назад.

Новый образ Барбары Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На странице венгерской модели в сети Instagram появилась галерея: девушка позирует в вечернем черном платье с принтом леопарда и выразительным макияжем. Акцент в нем сделан на глазах: они подведены темными тенями. Губы накрашены блеском натурального оттенка, брови слегка прорисованы светло-коричневым карандашом, а потому взгляд Барбары с первых мгновений приковывает к себе внимание. «Глаза в центре внимания в повседневной жизни», – добавила она подпись.

Сеть в ответ просто взорвалась комплиментами: «Ты такая красивая», «Как можно быть такой восхитительной», «Божественна»…

Барбара Палвин славится роскошными формами (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также ранее Барбара продемонстрировала откровенное фото в полупрозрачном черном боди. Девушка лежит на кровати, показав свое роскошное тело во всей красе. Композиция построена так, словно Палвин прямо в постель преподносят цветы, а она просто сияет от счастья.

Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, Барбара состоит в отношениях с актером Диланом Спроусом. Влюбленные относятся к тому типу пар, что любят радовать поклонников совместными фото и рассказывать о совместном быте. Так, в начале карантина пара показывала, что они устраивают домашние кинопросмотры, звонят друзьям и просто наслаждаются общением. Барбара обожает выражать свои чувства к любимому с помощью сети. Недавно она трогательно поздравила Дилана с 28-летием, запостив его фото в образе ковбоя.