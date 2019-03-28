"Безумно нежно": Анита Луценко растрогала сеть фото с доченькой

Тренер призналась, что дети - главное достижение в жизни
Известный фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко успевает и помогать сотням людей обрести свою фигуру мечты, и быть счастливой женой и матерью. Спортсменка, которая недавно показала упражнение для красивой осанки, поделилась на своей странице в Instagram невероятно нежным снимком со своей доченькой Мией.
Белокурая малышка сидит у мамы на коленях и держит ее за руки, при этом трогательно прижав к ней голову.
"Все эмоции и достижения в жизни меркнут в сравнении с детками! Искренние, честные, эмоциональные, хохочущие от сердца, обижающиеся от души! Чистая Любовь", - прокомментировала публикацию Анита.
Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)
Поклонники растрогались милой фотографией мамы с дочкой и оставили множество умиленных комментариев, отмечая, что Мия - очень красивая девочка.
Ранее Анита Луценко рассказала, сколько чистой питьевой воды в день необходимо употреблять для красоты и здоровья.
К слову, лицо двухлетней Мии Анита Луценко впервые показала лишь в декабре прошлого года. Звездная мама вместе с девочкой стали героинями трогательной семейной фотосессии.