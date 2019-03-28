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"Безумно нежно": Анита Луценко растрогала сеть фото с доченькой


Тренер призналась, что дети - главное достижение в жизни

Известный фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко успевает и помогать сотням людей обрести свою фигуру мечты, и быть счастливой женой и матерью. Спортсменка, которая недавно показала упражнение для красивой осанки, поделилась на своей странице в Instagram невероятно нежным снимком со своей доченькой Мией.

Белокурая малышка сидит у мамы на коленях и держит ее за руки, при этом трогательно прижав к ней голову.

"Все эмоции и достижения в жизни меркнут в сравнении с детками! Искренние, честные, эмоциональные, хохочущие от сердца, обижающиеся от души! Чистая Любовь", - прокомментировала публикацию Анита.

Фото: Анита Луценко с дочкой (instagram.com/anitasporty)

Поклонники растрогались милой фотографией мамы с дочкой и оставили множество умиленных комментариев, отмечая, что Мия - очень красивая девочка.

  • "Нежность"
  • "Очень милое фото"
  • "Как хорошо сказано! Чистая правда"
  • "Две красоточки)))"
  • "Блондиночки красивые))"
  • "Фото сповнене ніжністю"
  • "Это так уютно выглядит и мило"
  • "Нежное фото безумно"
  • "Какие класнючие девчонки!!! Счастья вам"
  • "Ви такі класні та надихаючі"
  • "Очень красивые"
  • "Самые чистые создания"
  • "Мамина копия!!!"
  • "Очень нежная и милая фотография)"
  • "Какие же лапочные!! побольше таких моментов единения!"
  • "Безусловная любовь"

Ранее Анита Луценко рассказала, сколько чистой питьевой воды в день необходимо употреблять для красоты и здоровья.

К слову, лицо двухлетней Мии Анита Луценко впервые показала лишь в декабре прошлого года. Звездная мама вместе с девочкой стали героинями трогательной семейной фотосессии.

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