Безумно крутая мама: Маша Ефросинина покорила сеть зажигательными танцами с сыночком

Маша Ефросинина - заботливая и внимательная мама и всегда находит в своем плотном графике время, котороые проводит с любимыми дочкой и сыном. Особенно много внимания требует сейчас пятилетний Саша, который настоящий мамин "хвостик". Заботясь о его здоровье и иммунитете, звездная мама часто отправляется с мальчиком на прогулку на свежем воздухе - так, на днях они прекрасно прогулялись по лесу. А вечером перед сном иногда устраивает с малышом веселые танцы.

Один из таких "баттлов" Маша показала в своем Instagram, выложив веселый видеоролик. На видео мама и сын запечатлены на фоне обеденного стола в пижамах - ведущая в черно-полосатой, а Александр в зеленой с белым. Ефросинина показывает малышу забавные и энергичные танцевальные движения, а тот изо всех сил старается их повторять.

При этом они заливаются веселым смехом, его также можно услышать за кадром - дочь Нана, которая снимала яркий перформанс, также не смогла удержаться.

Видео: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

"Укладываемся..." - прокомментировала ролик Маша.

Подписчики ведущей пришли в восторг от их заводного танца и тут же заявили, что она классная и веселая мама и к тому же прекрасно танцует.

Вы просто 'шалена мама' в самом крутом смысле слова) это очень круто так дурачиться со своими детьми

Мария, я всегда смотрю Ваши посты, Вы безумно крутая МАМА. Вы энергичная, комуникабельная, веселая, я Вами восхищаюсь, у Вас есть чему поучиться

Какой уже взрослый!!!!

Маша, какая у Вас пластика, и совсем не Буратино!

Класс

вы прекрасная, люблю Вас

Классная колыбельная!

Крутишки....і я з своїм сином так завжди танцюю...

Агонь!!! Маша, Вы супер мама - зажигалочка

Какие вы классные !!!

Маша какая же вы классная, восхищаюсь вами, вы мега, не могу подобрать слов. Просто зачаровано вас слушаю всегда. Хочется брать с вас пример. Счастья вам и вашей семье.

Клаааасс! Какие же вы крутые!

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина недавно отпраздновала день рождения дочери Наны – девочке исполнилось 16 лет, и по такому поводу ее знаменитая мама поделилась редким фото именинницы.