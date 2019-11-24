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Безумно красивые! Лилия Ребрик в роскошном платье сразила наповал выходом с мужем

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Ведущая надела вечернее платье из тончайшего красного кружева

Лилия Ребрик и Андрей Дикий появляются на светских тусовках всегда вместе. Пара покоряет поклонников стильными выходами в свет - ведущая всегда выбирает роскошные наряды подчеркивающие ее фигуру, а хореограф рядом с красавицей-женой выглядит элегантно и лаконично. Так пара отправилась на свадьбу украинского дизайнера Елены Бернацкой, а фотоотчетом и трогательным видео с церемонии поделилась в Instagram.

Лилия блистала в красном платье из тончайшего кружева с "голой" спиной от украинского бренда Dominiss. Наяд в точности повторял все изгибы стройной фигуры теледивы.

Андрей предстал в классическом костюме с белой рубашкой и "бабочкой". Кстати, Лилия показала, что пиджак мужа – именной. "Я подписываю своему мужу смокинг, чтобы не перепутал", - сообщила она.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, звездными гостями церемонии также стали коллеги Лилии – ведущий Гриигорий Решетник с женой Кристиной.

Проникнувшись атмосферой романтики, теледива с супругом запечатлела на камеру нежный поцелуй.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Лилии по достоинству оценили ее роскошный наряд, а также искупали пару в комплиментах.

  • Красивые и позитивные побольше бы таких пар в Украине
  • Какие вы прекрасные
  • Найчарiвнiша!
  • Платье – вау!
  • Платье очень красивое
  • Вы супер!
  • Красивые
  • Дуже красива пара
  • Ліля, красуня
  • Дикі, Вы супер!
  • Вы чудесная пара, очень красивые
  • Очаровательная пара
  • Безумно красивые! Вы самая очаровательная пара в мире

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в ярком воздушном платье покорила жизнерадостностью.

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