Безумно красивые! Лилия Ребрик в роскошном платье сразила наповал выходом с мужем

Лилия Ребрик и Андрей Дикий появляются на светских тусовках всегда вместе. Пара покоряет поклонников стильными выходами в свет - ведущая всегда выбирает роскошные наряды подчеркивающие ее фигуру, а хореограф рядом с красавицей-женой выглядит элегантно и лаконично. Так пара отправилась на свадьбу украинского дизайнера Елены Бернацкой, а фотоотчетом и трогательным видео с церемонии поделилась в Instagram.

Лилия блистала в красном платье из тончайшего кружева с "голой" спиной от украинского бренда Dominiss. Наяд в точности повторял все изгибы стройной фигуры теледивы.

Андрей предстал в классическом костюме с белой рубашкой и "бабочкой". Кстати, Лилия показала, что пиджак мужа – именной. "Я подписываю своему мужу смокинг, чтобы не перепутал", - сообщила она.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

К слову, звездными гостями церемонии также стали коллеги Лилии – ведущий Гриигорий Решетник с женой Кристиной.

Проникнувшись атмосферой романтики, теледива с супругом запечатлела на камеру нежный поцелуй.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Лилии по достоинству оценили ее роскошный наряд, а также искупали пару в комплиментах.

Красивые и позитивные побольше бы таких пар в Украине

Какие вы прекрасные

Найчарiвнiша!

Платье – вау!

Платье очень красивое

Вы супер!

Красивые

Дуже красива пара

Ліля, красуня

Дикі, Вы супер!

Вы чудесная пара, очень красивые

Очаровательная пара

Безумно красивые! Вы самая очаровательная пара в мире

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик в ярком воздушном платье покорила жизнерадостностью.