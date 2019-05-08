Безумная яркость: Вера Брежнева восхитила необычным разноцветным мейкапом

Вера Брежнева произвела фурор своим новым постом. Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала несколько фото. На снимках певица позирует с необычным мейкапом. Лицо Брежневой украшено разноцветными пятнами: розовый, синий, оранжевый, белый. При этом в остальном макияж сделан в нюдовых тонах. Также волосы собраны в аккуратный пучок на макушке.

Также в своем сториз Вера Брежнева заинтриговала фанатов. Певица отметила, что необычный образ подобран не просто так. В данный момент проходят съемки ее нового клипа. При этом позже тайна была раскрыта. Брежнева и ее команда снимают яркий клип на песню "Ты мой человек".

"Жизнь вся разукрашена яркими красками... но иногда для проекта нужно разукрасить себя))" – подписала фото Брежнева.

Яркая Брежнева во время подготовки нового клипа (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Брежневой поспешили забросать ее восхищенными комментариями:

"Чистая, осознанная, Женщина с потрясающей энергетикой... Гармонии и любви вам!"

"У вас даже морщинки))"

"Веру хоть чем измажь, она все равно будет выглядеть как богиня"

"Безумно яркая, цветная и прекрасная"

"Как всегда, красотка"

"Вера я вас обожаю, восхищаюсь Вами"

"Да, в жизни много разных красок"

"Разукрасим яркими цветами жизнь"

"Таких как она одна на миллион, чиста и прекрасна"

"Безумно красивая женщина!"

"Добавила яркости в этот пасмурный день"

"Заинтриговали с проектом"

"Ярко, солнечно, как Вера! Весна весна"

Яркая Брежнева во время подготовки нового клипа (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева взбудоражила сеть дерзким образом в латексном мини-платье.

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