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Безумная яркость: Вера Брежнева восхитила необычным разноцветным мейкапом


Брежнева готовит новую видеоработу

Вера Брежнева произвела фурор своим новым постом. Так, на своей instagram-страничке певица опубликовала несколько фото. На снимках певица позирует с необычным мейкапом. Лицо Брежневой украшено разноцветными пятнами: розовый, синий, оранжевый, белый. При этом в остальном макияж сделан в нюдовых тонах. Также волосы собраны в аккуратный пучок на макушке.

Также в своем сториз Вера Брежнева заинтриговала фанатов. Певица отметила, что необычный образ подобран не просто так. В данный момент проходят съемки ее нового клипа. При этом позже тайна была раскрыта. Брежнева и ее команда снимают яркий клип на песню "Ты мой человек".

"Жизнь вся разукрашена яркими красками... но иногда для проекта нужно разукрасить себя))" – подписала фото Брежнева.

Яркая Брежнева во время подготовки нового клипа (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Брежневой поспешили забросать ее восхищенными комментариями:

  • "Чистая, осознанная, Женщина с потрясающей энергетикой... Гармонии и любви вам!"
  • "У вас даже морщинки))"
  • "Веру хоть чем измажь, она все равно будет выглядеть как богиня"
  • "Безумно яркая, цветная и прекрасная"
  • "Как всегда, красотка"
  • "Вера я вас обожаю, восхищаюсь Вами"
  • "Да, в жизни много разных красок"
  • "Разукрасим яркими цветами жизнь"
  • "Таких как она одна на миллион, чиста и прекрасна"
  • "Безумно красивая женщина!"
  • "Добавила яркости в этот пасмурный день"
  • "Заинтриговали с проектом"
  • "Ярко, солнечно, как Вера! Весна весна"

Яркая Брежнева во время подготовки нового клипа (фото: instagram.com/ververa)

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