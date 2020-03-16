Безопасно-нарядна: Снежана Бабкина показала свой образ на время карантина

Во время вынужденного карантина из-за эпидемии коронавируса в Украине отчественные звезды по-разному реагируют на ситуацию - так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов сидят дома и развлекают маленького сына, а вот Потап с Настей Каменских решились отправиться на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом. Жена популярного музыканта Сергея Бабкина Снежана тоже следит за безопасностью - ведь у нее трое детей.

На своей странице в Instagram она показала свой "безопасно-нарядный" образ, в котором теперь появляется в общественных местах. На фото Снежана запечатлена в специальной медицинской маске, закрывающей рот и нос.

"Безопасно-Нарядна и Снежна. В общественно-закрытые места (базары,магазины и т.д.) теперь только так" - прокомментировала Бабкина.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Подписчики принялись засыпать ее вопросами, где она купила маску и почем - их действительно сейчас сложно найти в Украине, а также пожелали здоровья.

Где купили маску ?

Подскажите,где маски берёте?

Ещё и маскировка от фанатов

Блин а я не могу ребенку найти репиратор. где купили?

А глазки? Вирус проникает не только через нос и рот, но и через слизистую глаз. Будьте здоровы

Это многоразовая маска?

В какую цену маски?

Защитим себя и близких!

А где Вы купили такую маску?

Нам на работе такие выдали

Супер

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, ранее Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес в ванне.