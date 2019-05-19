Бесценные моменты: Лилия Ребрик растрогала сеть фото с дочками-красавицами

Популярная телеведущая Лилия Ребрик ценит моменты в кругу семьи и считает их на вес золота! Звезда восхищает своих поклонников уникальным умением совмещать работу, домашние хлопоты, одновременно поддерживать романтику в отношениях с мужем и уделять максимум внимания своим любимым доченькам – Диане и малышке Полине. Выходной теледива решила сделать семейным днем и отправилась на прогулку со своими девочками, воспользовавшись отличной погодой и практически летним теплом.

Лилия надела джинсовую куртку и черный комбинезон, дополнив стильный стрит-стайл лук удобными кроссовками и золотистой небольшой сумочкой через плечо. Детки были маме под стать: маленькая Полина - в джинсовой жилетки и джинсах, а модница Диана – серебристой куртке и нежно-розовом платье.

"Хто кого вигулює! У мами вихідний. А ви чим займаєтеся сьогодні? Гарної неділі!" - поинтересовалась она у подписчиков.

Лилии Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Семейный фотосет на лоне природы в стороне поклонникков Лилии - они присоединились к активному обсуждению снимков и охотно делились планами на выходной.

Лилии Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Гарно відпочити! Цікавий ракурс на першому фото, я не зрозуміла, хто у повітрі, а хто - ні", "Фото вдалося!", "Так швидко чужі дітки ростуть", "Красотульки", "Для мами такі моменти на вагу золота! От і "відривається"! Красуні!", "Лиличка, Полинка такая самостоятельная как для одного годика и смышленная малышка!" - отмечали внимательные фоловеры.

Ранее Лилия Ребрик похвасталась завидной растяжкой и гибкостью на веселом фото.

Напомним, что Лилия Ребрик восхитила эффектным образом в синем длинном платье.

Кстати, Лилия Ребрик впечатлила луком в элегантном прозрачном наряде, и похвасталась наградой "Мама года".