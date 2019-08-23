Бесстрашная Тина Кароль репетирует гимн Украины на крыше многоэтажки (фото)

Недавно стало известно, что гимн Украины во время торжественного празднования Дня Независимости страны 24 августа исполнит знаменитая певица Тина Кароль, которая призналась, что очень счастлива и горда такой роли. Номер обещает быть действительно запоминающимся - ведь артистка будет петь...на крыше!

Об этом рассказал один из режиссеров Шествия Достоинства Алан Бадоев. На своей странице в Instagram он опубликовал атмосферные фото с репетиции, сделанные на крыше киевской консерватории.

Клипмейкер отметил, что многие отговаривали его от этой идеи и считали ее невозможной, однако он уверен, что все получится просто отлично.

На фото Алан и Тина запечатлены в процессе работы. Певица одета в облегающие черные брюки и водолазку, а также туфли на каблуке. За ее спиной можно увидеть отремонтированный Дом профсоюзов на Майдане. К слову, режиссер поблагодарил Кароль за бесстрашие.

Фото: Тина Кароль и Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

"Так много людей говорили - это не возможно, не выйдет, нельзя! В конце концов Тина не согласиться лезть на крышу консерватории...И вот мы на ней )) и уже репетируем и кадр будет грандиозный, такой как был во сне! Нужно верить в свои желания, не позволяйте растаскивать на компромиссы ваш замысел и все получится! Спасибо Тина -за поддержку, артистический авантюризм и бесстрашие. Спасибо самым сумасшедшим людям нашей большой команды, с вами можно все. Идем дальше", - прокомментировал кадры Бадоев.

Фото: Тина Кароль и Алан Бадоев (instagram.com/alanbadoev)

Восхищенные подписчики признались, что не могут дождаться, чтобы увидеть результаты этого творческого сотрудничества и уверены, что это будет нечто потрясающее.

Только вчера думала о том, что нужна совместная работа двух гениальных людей: Алана и Тины. И вот Вы творите вместе! Ох уж эти мысли

Уверена, что ваша коллаборация будет пушкабомба

Тина на крыше поборола страх высоты

Это же Тина - она Артист. Уверенна, что она ради творчества пойдёт на всё.

Тина вернулась к истокам

Браво Алан!!! молодец Тина

Сила высоты

Ого, вот это поворот, жду завтра что бы услышать и увидеть

Гордимся вами

Самая смелая, самая лучшая

Вау, такой тандем предвещает что-то невероятное

Скриншот комментариев (instagram.com/alanbadoev)

Напомним, Тина Кароль умилила сеть забавным видео с 10-летним сыном Вениамином, в котором мальчик поддерживает маму перед выходом клипа Вабити и заодно учит ее английскому языку.