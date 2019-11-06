"Бесстрашная партнерша": Остапчук впечатлил опасным трюком на репетиции Танцев со звездами 2019

Ведущий показал эксклюзивное видео
Владимир Остапчук – один из ярких участников проекта Танцы со звездами 2019. Из эфира в эфир он старается удивить судейскую четверку не только новым танцем и сменой образов, но и профессиональным ростом в качестве танцора. В одиннадцатом прямом эфире проекта шоумен вместе со своей партнершей Илоной Гвоздевой и победителем прошлого сезона Игорем Ласточкиным станцевали зажигательное диско, но для следующего выпуска Вова готовит нечто действительно впечатляющее.
А пока шоумен опубликовал видео с репетиции к прошлому эфиру в Instagram. Вместе с парнершей Владимир оттачивал сложную поддержку – он перебросил Илону через голову.
"У меня самая бесстрашная партнёрша, но каждый раз перед этой поддержкой Илона Гвоздева крестилась. Игорь Ласточкин по праву чемпион и танцует нереально, но и Вова хочет кубок. Так что готовимся зажигать ламинат и на этой неделе", - пообещал ведущий.
Поклонники пары Вовы и Илоны признались, что сами переживали из-за сложной поддержки, но зрелище получилось действительно эффектным.
Скриншот комментариев
Кстати, ведущий признался, что развод не повиляет на его трудоспособность и желание победить в шоу. Он готов работать с двойным усердием.
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева (видео: YouTube/Танці з зірками)
Ранее Анна Ризатдинова показала репетицию экстремального трюка для одиннадцатого выпуска проекта Танцы со звездами 2019.