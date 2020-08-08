Бесподобные! Лилия Ребрик с мужем устроили романтику посреди украинской пустыни

Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – идеальная пара влюбленных, невзирая на солидный стаж супружеской жизни, а также пример для подражания, о чем им не раз сообщали поклонники. Им легко удается сохранить любовь, страсть и романтику, а также быть хорошими, понимающими и любящими родителями для своих дочек Дианы и Полины. Пара любит проводить лето на даче, но непротив поехать куда-то и освоить новые горизонты. Так, Лилия и Андрей отправились в знаменитую украинскую пустыню на Херсонщине.

Ведущая очаровала романтичные кадрами в объятиях мужа на фоне песчаных барханов. Она выбрала легкое летнее белое платье-сарафан и прижалась поближе к любимому мужчины, который заключил ее в крепкие объятия.

"Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна..." - подписала красочные романтические кадры с мужем Лилия.

Лилия Ребрик с мужем отправилась в "пустыню" на Херсонщине (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пары предложили им познакомится с другими достопримечаельностями Херсонщины и забросали комплиментами.

Как это мило

Які ви класні

Як завжди позитивні. Супер

Це ви неймовірні

Бесподобные фото. Это идеально

Вы супер семейка. Восхищаюсь вами

Прекрасна пара! Завжди такі позитивні

Вы очень красивая пара

Ви просто супер! Чарівна сімя і приклад для оточуючих!

Скриншот комментриев

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