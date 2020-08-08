Бесподобные! Лилия Ребрик с мужем устроили романтику посреди украинской пустыни

Ведущая "утонула" в объятиях любимого мужчины
Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – идеальная пара влюбленных, невзирая на солидный стаж супружеской жизни, а также пример для подражания, о чем им не раз сообщали поклонники. Им легко удается сохранить любовь, страсть и романтику, а также быть хорошими, понимающими и любящими родителями для своих дочек Дианы и Полины. Пара любит проводить лето на даче, но непротив поехать куда-то и освоить новые горизонты. Так, Лилия и Андрей отправились в знаменитую украинскую пустыню на Херсонщине.
Ведущая очаровала романтичные кадрами в объятиях мужа на фоне песчаных барханов. Она выбрала легкое летнее белое платье-сарафан и прижалась поближе к любимому мужчины, который заключил ее в крепкие объятия.
"Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна..." - подписала красочные романтические кадры с мужем Лилия.
Лилия Ребрик с мужем отправилась в "пустыню" на Херсонщине (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники пары предложили им познакомится с другими достопримечаельностями Херсонщины и забросали комплиментами.
Скриншот комментриев
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