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Бесподобные! Лилия Ребрик с мужем устроили романтику посреди украинской пустыни

Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая "утонула" в объятиях любимого мужчины

Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – идеальная пара влюбленных, невзирая на солидный стаж супружеской жизни, а также пример для подражания, о чем им не раз сообщали поклонники. Им легко удается сохранить любовь, страсть и романтику, а также быть хорошими, понимающими и любящими родителями для своих дочек Дианы и Полины. Пара любит проводить лето на даче, но непротив поехать куда-то и освоить новые горизонты. Так, Лилия и Андрей отправились в знаменитую украинскую пустыню на Херсонщине.

Ведущая очаровала романтичные кадрами в объятиях мужа на фоне песчаных барханов. Она выбрала легкое летнее белое платье-сарафан и прижалась поближе к любимому мужчины, который заключил ее в крепкие объятия.

"Відкрили для себе Олешківські піски, що на Херсонщині. Краса неймовірна..." - подписала красочные романтические кадры с мужем Лилия.

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Лилия Ребрик с мужем отправилась в "пустыню" на Херсонщине (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пары предложили им познакомится с другими достопримечаельностями Херсонщины и забросали комплиментами.

  • Как это мило
  • Які ви класні
  • Як завжди позитивні. Супер
  • Це ви неймовірні
  • Бесподобные фото. Это идеально
  • Вы супер семейка. Восхищаюсь вами
  • Прекрасна пара! Завжди такі позитивні
  • Вы очень красивая пара
  • Ви просто супер! Чарівна сімя і приклад для оточуючих!

Скриншот комментриев

Ранее Лилия Ребрик показала, как стильно обыграть костюм-оверсайз из льна.

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