Бесконечные ноги и пышная грудь: Оля Полякова восхитила сеть роскошной фигурой

Певица выступила в финале Голосу країни 9 в откровенном наряде
"Королева ночи" Оля Полякова умеет поражать и восхищать своими выступлениями и эффектными нарядами. Мама двоих детей может похвастаться потрясающей фигурой, которую с удовольствием демонстрирует. На днях артистка выступила в финале популярного шоу Голос країни 9 - она вышла на сцену в весьма пикантном образе. Яркими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Полякова блистала в прямом эфире в блестящем серебристом мини-платье с глубоким декольте и ассиметричным кроем на плечах. На фото из гримерки Оля принимает эффектные позы, которые подчеркивают ее точеную фигуру, а особенно длинные ноги и пышную грудь.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Белокурые локоны она оставила распущенными, а дополнила образ серебристыми босоножками на шпильке.
"Мне нравится мой новый образ а вам?)" - игриво поинтересовалась певица у подписчиков.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Конечно же, фолловеры поспешили заверить Олю, что выглядит она просто шикарно и в очередной раз восхитились ее формами.
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)
Напомним, Оля Полякова взбудоражила сеть эпатажным образом на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".
Кстати, Оля Полякова похвасталась новой наградой. Певица во второй раз была признана "Жінкою України 2019" по результатам голосования журнала "Единственная".