Бесконечные ноги и пышная грудь: Оля Полякова восхитила сеть роскошной фигурой

"Королева ночи" Оля Полякова умеет поражать и восхищать своими выступлениями и эффектными нарядами. Мама двоих детей может похвастаться потрясающей фигурой, которую с удовольствием демонстрирует. На днях артистка выступила в финале популярного шоу Голос країни 9 - она вышла на сцену в весьма пикантном образе. Яркими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Полякова блистала в прямом эфире в блестящем серебристом мини-платье с глубоким декольте и ассиметричным кроем на плечах. На фото из гримерки Оля принимает эффектные позы, которые подчеркивают ее точеную фигуру, а особенно длинные ноги и пышную грудь.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Белокурые локоны она оставила распущенными, а дополнила образ серебристыми босоножками на шпильке.

"Мне нравится мой новый образ а вам?)" - игриво поинтересовалась певица у подписчиков.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно же, фолловеры поспешили заверить Олю, что выглядит она просто шикарно и в очередной раз восхитились ее формами.

"Оочень!! Шось вы, Оленька, похудали после стольких концертов. Стройняшка!! Фигура огонь"

"Я с ума схожу от этого образа и от декольте!)) роскошь!!!"

"Барби для взрослых )))"

"Класс! вы шикарная !!!)) и ещё и МАМА с такой фигурой !!!)))"

"Нельзя быть красивой такой"

"О, эти ноги!!!"

"Ты в любом образе красотка.... Даже не сомневайся. Обожаю тебя..."

"Я вообще не представляю как возможно быть в такой шикарной форме , это действительно заслуживает огромного уважения, просто блеск"

"Очень. Эти ноги настоящие??))"

"Як лялька Барбі, супер! Плаття шикарне"

"Эталон красоты и совершенства"

"Главные ноги страны"

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова взбудоражила сеть эпатажным образом на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

Кстати, Оля Полякова похвасталась новой наградой. Певица во второй раз была признана "Жінкою України 2019" по результатам голосования журнала "Единственная".