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Бесконечные ноги и пышная грудь: Оля Полякова восхитила сеть роскошной фигурой


Певица выступила в финале Голосу країни 9 в откровенном наряде

"Королева ночи" Оля Полякова умеет поражать и восхищать своими выступлениями и эффектными нарядами. Мама двоих детей может похвастаться потрясающей фигурой, которую с удовольствием демонстрирует. На днях артистка выступила в финале популярного шоу Голос країни 9 - она вышла на сцену в весьма пикантном образе. Яркими снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Полякова блистала в прямом эфире в блестящем серебристом мини-платье с глубоким декольте и ассиметричным кроем на плечах. На фото из гримерки Оля принимает эффектные позы, которые подчеркивают ее точеную фигуру, а особенно длинные ноги и пышную грудь.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Белокурые локоны она оставила распущенными, а дополнила образ серебристыми босоножками на шпильке.

"Мне нравится мой новый образ а вам?)" - игриво поинтересовалась певица у подписчиков.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно же, фолловеры поспешили заверить Олю, что выглядит она просто шикарно и в очередной раз восхитились ее формами.

  • "Оочень!! Шось вы, Оленька, похудали после стольких концертов. Стройняшка!! Фигура огонь"
  • "Я с ума схожу от этого образа и от декольте!)) роскошь!!!"
  • "Барби для взрослых )))"
  • "Класс! вы шикарная !!!)) и ещё и МАМА с такой фигурой !!!)))"
  • "Нельзя быть красивой такой"
  • "О, эти ноги!!!"
  • "Ты в любом образе красотка.... Даже не сомневайся. Обожаю тебя..."
  • "Я вообще не представляю как возможно быть в такой шикарной форме , это действительно заслуживает огромного уважения, просто блеск"
  • "Очень. Эти ноги настоящие??))"
  • "Як лялька Барбі, супер! Плаття шикарне"
  • "Эталон красоты и совершенства"
  • "Главные ноги страны"

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова взбудоражила сеть эпатажным образом на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей".

Кстати, Оля Полякова похвасталась новой наградой. Певица во второй раз была признана "Жінкою України 2019" по результатам голосования журнала "Единственная". 

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