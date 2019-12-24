Бесконечно счастливые и влюбленные: Лилия Ребрик поделилась архивными кадрами со свадьбы

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась эксклюзивными подробности своей свадьбы, которая состоялась 8 лет назад

Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий – одна из самых крепких и образцовых пар украинского шоу-бизнеса. Их семейной идиллией можно только восхищаться! Так, 23 декабря "дикая семейка" отметила 8-ю годовщину брака – "жестяную свадьбу". Пара встретила знаменательную дату в … поезде! Лилия и Андрей держать путь в Краматорск на "Рождественский FEST-2019". Ведущая решила вспомнить о том, что произошло ровно 8 лет назад и поделились с поклонниками в Instagram эксклюзивными архивными фото со свадьбы.

Теледива познакомилась с будущим супругом на главном паркете страны во время участия в шоу "Танцы со звездами". Пара хотела расписаться без шума и не привлекать внимание к событию. Но вышло наоборот.

"Як це було 8 років тому. 23 грудня 2011р. Ми з @andrii_dykyi хотіли тихенько собі розписатися, а вийшло- голосно , на всю країну. Моя сестра @yuliana_todoriuk вирішила зробити нам сюрприз і потай зібрала найближчих друзів у потрібний час в потрібному місці. А серед друзів - є і журналісти. А з ними були й камери і в результаті - гучне весілля з рушником, голубами, пелюстками троянд... А вже ввечері на гала-концерті "Танців" вся країна побачила сюжет, а ми танцювали свій весільний вальс", - вспоминает Лилия.

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

На снимках счастливые жених и невеста не могут скрыть волнение. Лилия пришла на роспись в платье-футляре по фигуре молочного цвета и высоких замшевых светлых сапогах, а Андрей – в классическом костюме и белой рубашке.

Поклонники пары не смогли сдержать своего восхищения и не скупились на пожелания.

Вітаю! Ви залишились такими ж щасливими як і 8 років тому ! Хай цей вогник в ваших очах ніколи не потьмяніє!

Всех благ вам, пусть ваша 8 годовщина станет для вашей семьи знаком бесконечности счастья, бесконечности здоровья, взаимопонимания и поддержки друг друга

Вітаю! Нехай Ваша сім'я буде завжди такою неймовірною

Ваша пара как солнышко. Очень приятно за вами наблюдать! Счастья во всех его проявлениях, благополучия и здоровья Вам и Вашим близким!

Лiлiчка, фото з голубами - це просто для нащадкiв! Зробiть портрет... Просто свiтитеся фото щастям!

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик с дочками Полиной и Дианой нарядили праздничную елку и очаровали теплым семейным фото.