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Беременность ей к лицу: Катя Осадчая в наряде с глубоким декольте покорила сеть

Автор: Марина Настевич

Катя Осадчая сейчас беременна третьим ребенком, однако пока что телеведущая продолжает активно работать. Вместе с мужем Юрием Горбуновым они вели церемонию финала конкурса красоты Миссис Украина 2021, которая состоялась 21 мая.

Теледива в своем Instagram показала, какой эффектный наряд она выбрала для торжественного момента.

Так, Катя появилась в пышном розовом платье с корсетом. Оно полностью оголяет плечи знаменитости, а также подчеркивает глубину декольте и ее пышный бюст. Животик же скрыт за пышной оборкой наряда.

Волосы Осадчая собрала в пучок и надела изящный металлический обруч, а также массивные серьги. Завершает лук макияж с акцентом на глаза.

Ведущая счастливо улыбается на фото с мужем Юрием Горбуновым, который был в классическом черном костюме с бабочкой.

Беременная Катя Осадчая очаровала ярким выходом с Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/kosadcha)

"П’ятниця разом - на роботі, але разом. А що ви робите в цей вечір п’ятниці?" - подписала кадры Катерина.

Поклонники умилились ярким снимкам пары и отметили, что беременность Осадчей к лицу. А вот ее наряд вызвал неоднозначную реакцию у фолловеров - некоторым он не понравился и напомнил штору.

  • Очень красивые!!!!
  • Юбка как бабушкины занавески
  • Катерино, вагітність Вам до лиця, ви така гарна пара
  • Стилисту сегодня 2 с минусом, а так вы супер
  • Ви-класні. Але... наряд не Ваш
  • Новый свет в глазах
  • Наряд кошмар, а пара хорошая
  • Плаття - як штора
  • Прекрасні. Ви чудово виглядаєте разом
  • Шикарні
  • Ви просто вау
  • Боже, Катя крошка, красотка
  • Катя, вам к лицу быть в положении
  • Вы прекрасны
  • Яка гарна пара

Напомним, ранее Горбунов растрогал нежностью с Осадчей на яхте во время отдыха в Турции.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбуновобраз