Беременность ей к лицу: Катя Осадчая в наряде с глубоким декольте покорила сеть

Так, Катя появилась в пышном розовом платье с корсетом. Оно полностью оголяет плечи знаменитости, а также подчеркивает глубину декольте и ее пышный бюст. Животик же скрыт за пышной оборкой наряда.

Волосы Осадчая собрала в пучок и надела изящный металлический обруч, а также массивные серьги. Завершает лук макияж с акцентом на глаза.

Ведущая счастливо улыбается на фото с мужем Юрием Горбуновым, который был в классическом черном костюме с бабочкой.

Беременная Катя Осадчая очаровала ярким выходом с Юрием Горбуновым (фото: instagram.com/kosadcha)

"П’ятниця разом - на роботі, але разом. А що ви робите в цей вечір п’ятниці?" - подписала кадры Катерина.

Поклонники умилились ярким снимкам пары и отметили, что беременность Осадчей к лицу. А вот ее наряд вызвал неоднозначную реакцию у фолловеров - некоторым он не понравился и напомнил штору.