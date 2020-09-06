Беременная звезда Танцев со звездами призналась, когда родит второго ребенка

Хореограф Илона Гвоздева стала настоящей сенсацией нового сезона шоу Танцы со звездами, ведь она решилась принять участие в проекте, будучи глубоко беременной. Подобное решение, а также выступление в первом эфире, где они с партнером Дмитрием Танковичем станцевали ча-ча-ча, вызвало неоднозначную реакцию в сети - изрядное количество людей подвергли танцовщицу критике.

Однако Гвоздева считает, что беременность - не болезнь, а потому старается не обращать внимания на недоброжелателей. В разделе сториз своего Instagram она решила ответить на вопросы подписчиков. Танцовщица рассказала, на каком сроке сейчас находится, сколько весит и как себя чувствует.

Так, Илона призналась, что весит сейчас 69 килограммов.

При этом она чувствует себя хорошо, только немного отекают ноги и руки и болит спина - но танцы позволяют ей позабыть обо всех неудобствах.

Хореограф поделилась, что рожать второго ребенка - а уже известно, что это будет мальчик, она будет в октябре.

А на вопрос, не сложно ли ей танцевать в положении, ответила так: "Сложно жить сейчас в наше время, лучше танцевать, чем заострять внимание на все происходящее вокруг нас".

Также Гвоздева рассказала, что ее дочь Валерия считает, что имя будущего братика красивее, чем ее.

Илона Гвоздева пообщалась с поклонниками и ответила на их вопросы (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, ранее беременная Илона Гвоздева высказалась об участии в Танцах со звездами с животом и реакции на критику в сети.