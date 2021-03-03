Беременная жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына

Сына пара планирует назвать Михаилом. Об этом не так давно "проболтался" супруг Екатерины, однако ожидания подтвердились милой публикацией.

"Мама Михасика – теперь так меня называет мой муж", – делится жена Виктора Павлика.

Екатерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

До этого Павлик отметил, что назвать Мишей они решили не только мальчика, но и, если появится девочка.

Пара планирует партнерские роды и для Виктора это будет первый опыт. Но он этого боится, поэтому еще не знает, хочет ли присутствовать при родах. Стоит отметить, что для его супруги это будут первые роды в жизни.

Екатерина Репяхова заявила, что они также планируют торжественную свадьбу, которую наметили на ноябрь.