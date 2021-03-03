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Беременная жена Виктора Павлика рассказала, как они назовут сына

Автор: Анна Киселева

26-летняя жена украинского певца Виктора Павлика находится на шестом месяце беременности. На днях супруги объявили, что под сердцем Екатерина Репяхова носит мальчика. Несмотря на то, что ожидаемые сроки появления малыша на свет – июнь, супруги во всю готовятся стать родителями и уже даже придумали имя ребенку.

Об этом Екатерина Павлик рассказала в своем аккаунте в Instagram.

Сына пара планирует назвать Михаилом. Об этом не так давно "проболтался" супруг Екатерины, однако ожидания подтвердились милой публикацией.

"Мама Михасика – теперь так меня называет мой муж", – делится жена Виктора Павлика.

Екатерина Павлик (фото: instagram.com/repyahovakate)

До этого Павлик отметил, что назвать Мишей они решили не только мальчика, но и, если появится девочка.

Пара планирует партнерские роды и для Виктора это будет первый опыт. Но он этого боится, поэтому еще не знает, хочет ли присутствовать при родах. Стоит отметить, что для его супруги это будут первые роды в жизни.

Екатерина Репяхова заявила, что они также планируют торжественную свадьбу, которую наметили на ноябрь.

До этого беременная жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Ранее Виктор Павлик высказался о скандалах между своими женами. Артист признался, что старается не реагировать на нелестные высказывания бывшей жены.

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Новости Украины беременностьВиктор ПавликЕкатерина Репяхова
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