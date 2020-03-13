Беременная возлюбленная Илона Маска шокировала признанием о беременности: Становится хуже

Возлюбленная Илона Маска, 31-летняя певица Клэр Буше (псевдоним Граймс, Grimes) еще 9 января “подарила” поклонникам новогодний сюрприз. Эпатажная певица объявила о своей первой беременности. При этом долгое время фанаты Граймс не верили своей любимице. Некоторые подумали, что в такой необычный образ она решила привлечь внимание к новому альбому. Со временем Буше развеяла все сомнения. Однако долгое время все не признавалась, на каком конкретно месяце находится и кого ожидает. Зато одно ясно точно — отцом ребенка является Илон Маск.

Однако в последнее время Клэр часто начала жаловаться на трудности в процессе вынашивания малыша. Так, певица отметила, что на 25-й неделе ее стали одолевать неприятные боли. Врачи посоветовали будущей маме перейти на правильное питание. И все же позже певица призналась, что она “не видит какой-то пользы от правильного питания и здорового образа жизни для будущей мамы”. Не спешим соглашаться с исполнительницей!

Сегодня, 13 марта, Grimes наконец рассекретила срок беременности. Клэр Буше призналась, что находится на 7-м месяце беременности. Об этом исполнительница призналась в эфире радио War Nymph Radio.

Так, выступая на War Nymph Radio, 31-летняя возлюбленная Илона Маска призналась, что не испытывает никаких преимуществ от тренировок, сна и трезвости.

“Я здорова сейчас, и точно так же себя чувствовала и до того, как начала спать по режиму, отказалась от алкоголя, стала есть много овощей. Мне скоро рожать, и с каждым днем я чувствую себя только хуже”, — отметила эпатажная певица.

Певица также призналась, что во время беременности ее потянуло на коровье молоко и масло! Хотя в течение 20 лет Граймс исповедует веганство. Поэтому исполнительнице пришлось отказаться от своей строгой растительной диеты. И принять ко вниманию требования ребенка, чтобы обеспечить ему наилучшее питание.

А вот пол ребенка Грайм раскрывать не собирается. Женщина хочет максимально защитит его будущую личную жизнь.

Напомним, что об отношениях Илона Маска и канадской инди-певицы Grimes стало известно в мае 2018 года. Тогда пара появилась на публике на красной дорожке Met Gala в Нью-Йорке.

Если для Клэр Буше это будет первенец, то для основателя Tesla и SpaceX — шестой ребенок. Всемирно известный миллиардер воспитывает пятерых детей от предыдущего брака с Жюстин Уилсон, с которой учился в одном университете в Канаде.

Кстати, во время радиоэфира War Nymph Radio Грайм затронула также проблему злоупотребления наркотиками в США.

“Я была просто потрясена, когда узнала о смерти LiL PEEP от передозировки наркотиками (ред. — американский рэпер умер в 2017 году). У меня было много действительно хороших друзей, у которых закончилась так жизнь. Один из моих лучших друзей из средней школы умер от опиоидов, когда нам было всего по 18 лет или около того. Однако я не могу писать песни о смерти моих друзей. Это неправильно”, — рассказала певица.

Беременная Grimes в съемке Rolling Stone

К слову, недавно Граймс похвасталась яркой фотосессией для музыкального журнала Rolling Stone. Как обычно, певица предстала в яркой фотосессии с весьма необычными нарядами и макияжем. Для диджитал-обложки исполнительница позирует в черной макси-юбке с плиссе и оранжевой накидке. Округлившийся живот оголен. Волосы певицы распущены. А на голове — декоративный терновый венок.