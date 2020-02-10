Беременная? Слава из НеАнгелов озадачила сеть фото с заметно округлившимся животиком

Певица позировала в зимней куртке на Пешеходном мосту
Слава Каминская из группы НеАнгелы умеет интриговать публику и заставлять поклонников теряться в догадках. Так, во время отдыха с мамой и детьми на Бали она показала фото с актером Павлом Вишняковым. Мужчина буквально не спускал с рук дочку артистки Лауру во время экскурсии. Позже Слава призналась, что встретилась с артистом случайно, и он просто составил ей компанию на прогулке по заповеднику. А вот свежий снимок певицы вновь заставил поклонников задуматься и хорошенько присмотреться – в кадре отчетливо виден округлившийся животик звезды.
Артистка позирует на Пешеходном мосту в Киеве. На ней – удобная черная парка с капюшоном и объемным мехом. На заднем фоне – заснеженные деревья и пляж.
"Под курткой могла быть сенсация или хотя бы несколько чизбургеров? Или/или — вы за какой вариант?" - поинтересовалась Слава.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Поклонники начали теряться в догадках, а самые внимательные отметили, что железные прутья ограды в районе живота "поплыли", что говорит об использовании фотошопа. Другие же посчитали, что во всем виновата куртка, ведь мех в районе живота ложиться не слишком удачно и создает дополнительный объем в области талии.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)
Скриншот комментариев
Позже артистка показала кадры из спортзала в лосинах и топе , на котрых отличтливо виден плоский животик.
Напомним, что Слава Каминская обескуражила фото с мужчиной в джакузи. Певице ту же приписали новые отношения.