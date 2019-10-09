Беременная Эшли Грэм показала голое тело в провокационном видео

Эшли Грэм, которая вскоре станет мамой, наслаждается каждым днем своей беременности. Причем девушка старается быть максимально откровенной со своей аудиторией и делиться своими открытиями. Так, несколько недель назад она шокировала всех неожиданным фото в голом виде, где показала целлюлит, растяжки и складки. Провокационным кадром она хотела донести до подписчиков, что любить свое тело нужно во всех состояниях. Смелость вызвала бурный восторг поклонников Эшли, для которых она и без того давно стала настоящим примером для подражания.

Эшли показывает, как изменилось ее тело (видео: instagram.com/ashleygraham)

И вот модель решила повторить этот опыт. Она опубликовала видео, где позирует голой: камера передвигается от груди к бедрам, останавливаясь на самых "проблемных" местах фигуры пышнотелой красотки.

"Становлюсь все больше и больше и пытаюсь принимать мое новое тело каждый день. Это путешествие, и я так благодарна, что у меня есть такое поддерживающее сообщество", – подытожила она.

Эшли обожает провоцировать обсуждения в сети (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, Эшли не дает себе отдыха на период беременности. Она с прежним упорством занимается в спортзале (новые видео с занятий на тренажерах и на коврике йоги она публикует практически каждую неделю), старается продумать питание и сделать его максимально сбалансированным. Не повлияла будущее материнство и на ее работоспособность.

Эшли обожает спорт и йогу (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли все так же регулярно участвует в съемках и даже показах, посещает различные мероприятия и премьеры. Интересно, что наряды Эшли также не стали более сдержанными. Даже напротив: Эшли, кажется, нравится подчеркивать округлившийся животик и формы, которые стали еще более пышными, откровенными платьями. Полюбоваться самыми смелыми выходами знаменитой модели можно здесь.