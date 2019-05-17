Беременна? Украинская певица взбудоражила фанов округлившимся животом

Новое фото артистки вызвало бурные споры в сети
Участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха старается не выставлять свою личную жизнь напоказ - недавно стало известно, что у певицы есть жених, однако она не раскрывает никаких подробностей об избраннике, утверждая, что счастье любит тишину. Однако новые фото артистки в Instagram вызвали бурные споры среди ее подписчиков - многие разглядели на них якобы заметно округлившийся животик и тут же заподозрили ее в беременности.
На фото Виктория позирует на фоне заката на набережной города Днепр у блестящего зеленого шара, прислонившись к нему спиной. При этом ее живот действительно несколько выпирает, что и заставило фанов задуматься об "интересном положении" исполнительницы.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Певица запечатлена в джинсах и короткой футболке, которая задралась еще больше, так как девушка подняла руки над головой.
"Прикоснулась к шарику, загадала желание. Надеюсь оно сбудется", - интригующе подписала публикацию Смеюха.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
При этом некоторые подписчики уверяют, что Вика вовсе не беременна, так как живот выпирает сразу под грудью, а при беременности такого не бывает, округлость находится намного ниже.
Ранее Виктория из "НеАнгелов" показала забавное и трогательное видео. В ролике ее маленькая племянница Лиза танцует с подружкой под хит группы, стараясь копировать звезд.
Также мы писали о том, что Виктория Смеюха из группы НеАнгелы взбудоражила сеть аппетитными формы в бикини во время отдыха на острове Бали.