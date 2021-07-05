Беременная Осадчая подчеркнула округлившийся животик роскошным платьем

Для съемок Катя выбрала очень женственное и нежное платье лилового цвета, которое подчеркнуло ее интересное положение..Наряд в пол интересен вырезами на плечах и оборками в районе шеи и на рукавах.

Осадчая дополнила аутфит бирюзовыми босоножками на низком ходу и белой шляпкой, а волосы собрала в элегантный пучок. Нежный макияж завершает образ.

Беременная теледива эффектно позировала в фотозоне, украшенной множеством цветов.

Катя Осадчая подчеркнула беременный животик женственным платьем в пол (фото: instagram.com/kosadcha)

"Одне фото не змогла вибрати, вам яке до вподоби 1, 2 чи 3?" - поинтересовалась у фолловеров ведущая.

Те не стали скупиться на комплименты и оставили Кате много теплых слов, восхищаясь ее красотой и нарядом.