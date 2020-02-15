Берегите любовь: Ольга Сумская растрогала архивными кадрами с мужем

Несмотря на то, что в свои 53 года актриса Ольга Сумская может похвастаться цветущим внешним видом и является примером для многих, она нередко получает и негативные отзывы в сети. Впрочем, звезда старается не обращать внимания на неадекватную критику и нередко выставляет фото себя без макияжа в соцсетях, доказывая: женщина прекрасна в платье или домашней одежде, в любом возрасте, с макияжем или без. А в День всех влюбленных 14 февраля артистка поделилась романтичными архивными кадрами с любимым супругом Виталием Борисюком.

Пара уже больше 20 лет в браке и воспитывает дочку Анну, которая пошла по стопам родителей и учится на актрису. Сумская показала очаровательные фото с мужем разных лет, в том числе и постельные - однако все в рамках приличий.

Звезда рассказала, что именно Виталий когда-то впервые поздравил ее в День святого Валентина много лет назад.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием (instagram.com/olgasumska)

"З днем закоханих! Колись, в 1991 році,саме Віталій вперше в житті привітав мене 14лютого! Це було нове свято для нас...Бережіть кохання, воно найдорожче в світі!" - поделилась Сумская.

Фото: Ольга Сумская с мужем Виталием (instagram.com/olgasumska)

Поклонники засыпали актрису и ее супруга поздравлениями и умиленными отзывами.

Самая красивая пара

Такие молоденькие, красивенькие!

Безумно красивая женщина.Счастья и огромной любви Вашей семье

Яка пара

Якi ж ви гарнi. Супер, благополуччя та любовi вашiй родинi

С ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА! ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫМИ!!!

Какие красивые

Боже,как ХОРОШИ !!!

Які ви прекрасні. Вогонь в очах. Бажаю вам завжди так горіти

Олю Ви королева

Красивы !Молоды! Счастливы!

Олю! Ви неймовірно красива Пані! Квітнете від кохання! Дуже красива пара! Всього Вам найкращого

Просто ідеальні, щастя вам

Нежность , искренность, очаровательность!

Які гарнюні

Скриншот комментариев (instagram.com/olgasumska)

Напомним, ранее Ольга Сумская отреагировала на новость о том, что снова станет бабушкой.