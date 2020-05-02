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Без белья и в рваных джинсах: Леся Никитюк засветила обнаженную грудь и плоский животик

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Ведущая позировала в микротопе с внушительным декольте

Леся Никитюк с приходом тепла все больше времени проводит на свежем воздухе – ведущая коротает карантинные долгие будни в родном Хмельницком, в родительском частном доме. Поэтому она легко может позволить себе релаксировать во дворе и устроить фотосет среди цветущих деревьев, попутно засветив плоский животик в коротком топе. Снимки стильной Леди Ле с каждым разом становятся все более пикантными. Так, она решила показать подписчикам больше, частично засветив грудь в откровенном аутфите.

Ведущая расположилась на плетенном лежаке рядом с небольшими туями и демонстративно прикрыла лицо рукой от солнечных лучей. На ней – микротоп небесно-голбого цвета, завязанный на тугой узел под грудью – наряд частично обнажил бюст теледивы. Она дополнила пикантный образ черными рваными джинсами с высокой посадкой. Именно брюки вызвали бурное обсуждение в сети.

"Леся, в тебе джинси порвалися", "Догнала собачка?" - начали шутить поклонники Леди Ле по поводу ее трендовых рваных джинсов. "2020 рік і така реакція на рвані джинси", - удивилась Леся.

Люблю распеваться: Леся Никитюк назвала свою любимую "сцену"

  • Дуже гарна
  • Нереальна
  • Красуня
  • На обложку Vogue
  • Шикарна
  • Богиня
  • Ну ви, як завжди, крута
  • Ты огонь
  • Вау вау вау, яка красива

Скриншот комментариев

В "сториз" Леся показала несколько образов, один из которых был не менее горячим, чем лук в топе. Она похвасталась покатыми бедрами в лимонных спортивных шортах, позируя в ванной комнате.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что ранее Леся Никитюк позабавила сеть реакцией племянницы на собственноручно приготовленный обед – окрошку.

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